Столтенберг: Русия не ни е враг
Не можем да си затваряме очите пред факта, че Москва е използвала военна сила срещу своя съседна страна – Украйна, посочва генералният секретар на НАТ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Русия Нато. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Не можем да си затваряме очите пред факта, че Москва е използвала военна сила срещу своя съседна страна – Украйна, посочва генералният секретар на НАТ...