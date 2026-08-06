„Кралят на дюнера“ вдигна сватба на сина си за 3 милиона евро на езерото Комо

Истински разкош, приказни вили и бюджет от 3 милиона евро. Така турският бизнесмен Хакан Демирдаг, известен като „Краля на дюнера“, отпразнува сватбата на сина си Ата Демирдаг и неговата избраница Рана Акдаг.

Тридневното тържество се състоя на брега на живописното езеро Комо в Италия и бързо привлече вниманието на турските медии. Според вестник „Сьозджу“ собственикът на една от най-големите вериги за ресторанти в Турция не е пестил средства, за да превърне сватбата в истински спектакъл, предава БТА.

Първата вечер гостите били посрещнати в луксозния хотел Villa d'Este, един от най-емблематичните хотели край езерото Комо. Празненствата продължили и във впечатляващата историческа Villa Pizzo – дворец от XVII век, известен със своите градини и архитектура.

Според турските медии всяка подробност е била изпипана до съвършенство – от пищната украса и гурме менюто до музикалната програма и грандиозните фойерверки.

„Тридневните тържества дълго ще останат в паметта на гостите със своите луксозни детайли и висок бюджет“, отбелязва изданието.

Булката Рана Акдаг е представена като успешен корабен брокер, а младоженецът е наследник на една от най-големите ресторантьорски империи в Турция.

Хакан Демирдаг е основател и собственик на HD Holding – компания, която управлява стотици ресторанти в страната, специализирани в дюнери, искендер и традиционна турска кухня. Именно заради успеха на бизнеса си той е известен в Турция с прозвището „Краля на дюнера“.