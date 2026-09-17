Джон Бон Джоуви - дядо за трети път

Мили Боби Браун и съпругът ѝ Джейк Бонджови са разширили семейството си. Двойката е осиновила второ дете, съобщава People, позовавайки се на източник. Новината е потвърдена и от The Hollywood Reporter.

22-годишната звезда от „Странни неща“ и „Енола Холмс“ и 24-годишният Бонджови вече имат осиновена дъщеря. Те станаха родители за първи път през лятото на 2025 г., но оттогава пазят името и лицето на детето далеч от публичното пространство.

„Това лято осиновихме нашето сладко момиченце. Не можем да бъдем по-възхитени да се впуснем в тази красива следваща глава на родителството в мир и уединение“, написа тогава Браун в Instagram.

Сега семейството вече е четиричленно, макар че подробности за второто дете не са обявени. Представители на актрисата и съпруга ѝ също не са коментирали публично новината. В подкаста „Not Gonna Lie with Kylie Kelce“ тя сподели, че още като малка си представяла куклите си като осиновени деца.

„Осиновяването е любов, осиновяването е завинаги“, каза актрисата. Тя уточни и че това не означава, че изключва възможността един ден да има и биологично дете.

Браун и Бонджови започнаха връзката си през 2021 г., а се ожениха през май 2024 г. Джейк е син на рок звездата Джон Бон Джоуви и Дороти Хърли.

Още преди да стане майка, Браун е говорила за желанието си да създаде голямо семейство. Тя и Бонджови са израснали в семейства с по четири деца и споделят сходна представа за бъдещето си.

Намекът от Италия

Още в началото на септември Браун публикува видео от семейна почивка в Доломитите. На кадрите тя държи първото си дете, докато Бонджови върви до нея с бебешка раница на гърдите. Лицето на детето не се вижда.

Публикацията породи предположения, че семейството вече има нов член. Браун я придружи само с краткия надпис „Different in the Dolomites“, без да коментира появата на второто дете.

Мили Боби Браун стана световноизвестна още на 11 години с ролята на Илевън в „Странни неща“. Финалният пети сезон на сериала приключи през 2025 г., а актрисата продължава да развива кариерата си и в киното.

След първото осиновяване на двойка, през ноември 2025 г. другият му син Джеси Бонджови и съпругата му Джеси Лайт станаха родители на дъщеря си Блеър Луси Бонджови. Така че до момента Джон вече има три внучета.