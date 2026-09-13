Всичко за Второ Дете

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Стаси Цалова очаква момиче

Стаси Цалова очаква момиче

Чаровната синоптичка на bTV Станислава Цалова е бременна с втората си рожба. Самата тя обяви щастливата новина пред Антон Хекимян. Стаси, както я нар...

18 август | 22:20
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Аланис роди на 41

Аланис роди на 41

Певицата Аланис Морисет е родила момиченце на име Оникс. Тя сподели снимки на бебето в Туитър и Инстаграм. Аланис е на седмото небе от щастие, защото...

09 юли | 23:05
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Роналдо пак ще става баща

Роналдо пак ще става баща

Звездата на Португалия и "Реал" М Кристиано Роналдо ще става баща за втори път. Това съобщиха медиите в родината му. Според тях именно това е била при...

24 март | 23:30
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Уилям и Кейт ще имат момиче

Уилям и Кейт ще имат момиче

Лондон. Британският принц Уилям и херцогинята на Кембридж Кейт ще си имат момиче. Второто дете в семейството ще бъде кръстено на принцеса Даяна, съобщ...

07 февруари | 11:22
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Агилера чака второ дете

Агилера чака второ дете

Кристина Агилера не само е сгодена, но очаква и второ дете. Преди дни тя обяви, че е получила предложение за брак от приятеля си Матю Рутлър.   Близ...

21 февруари | 20:35
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