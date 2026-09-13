Орлин Павлов проговори за любовта и за Евровизия
Двамата с Диана мечтаят и за второ дете
Следете всички новини, анализи и коментари за Второ Дете. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Двамата с Диана мечтаят и за второ дете
Информациите, че синът им Курт Ефе ще има сестричка, предизвикаха вълна от реакции
Първородната ѝ дъщеря Лора Константин Маринова се роди през октомври 2024 г
Говорител на фамилията потвърди, че двойката чака втора дете
Тя и съпругът й са видени да бутат бебешка количка в Лондон
Прелъстителят на Румяна е приятел на баща й
Чаровната синоптичка на bTV Станислава Цалова е бременна с втората си рожба. Самата тя обяви щастливата новина пред Антон Хекимян. Стаси, както я нар...
Певицата Аланис Морисет е родила момиченце на име Оникс. Тя сподели снимки на бебето в Туитър и Инстаграм. Аланис е на седмото небе от щастие, защото...
Актрисата Емили Блънт стана майка за втори път, съобщиха световните медии. Новината обяви нейната половинка- Джон Красински. Радостният татко съобщил...
Звездата на Португалия и "Реал" М Кристиано Роналдо ще става баща за втори път. Това съобщиха медиите в родината му. Според тях именно това е била при...
Тервел Пулев и Дияна Ненова са заедно от 10 години и разкриха, че очакват второто си дете, което отново ще бъде момче и ще се появи на бял свят проле...
Капитанът на Реал Мадрид Серхио Рамос и красивата му половинка - ТВ водещата Пилар Рубио, вече си имат второ дете, похвали се защитникът в социалните...
Шведската престолонаследничка принцеса Виктория очаква второ дете. Това предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на кралския двор. И уточни, че...
Фолк певицата Емилия е бременна за втори път от Коко Динев. Наскоро изпълнителката припаднала на концерт заради състоянието си, което наложило да нама...
Лондон. Британският принц Уилям и херцогинята на Кембридж Кейт ще си имат момиче. Второто дете в семейството ще бъде кръстено на принцеса Даяна, съобщ...
София. Ива Екимова е поредната известна личност, която напусна къщата на VIP Brother. Снощи русокосата пиарка бе изгонена след изненадващи за съкварти...
Дрю Баримор стана майка за втори път. Холивудската актриса, която през последните години също продуцира и режисира, роди момиченце. Крис Милър, който...
Кристина Агилера не само е сгодена, но очаква и второ дете. Преди дни тя обяви, че е получила предложение за брак от приятеля си Матю Рутлър. Близ...
Най-важният план в живота ми е раждането на второто ми дете. Това призна пред бТВ лидерът на БСП Сергей Станишев. Той подчерта, че умишлено не е искал...