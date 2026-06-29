Голямо щастие за дъщерята на Гала. Мари-Константин е на седмото небе

Дъщерята на Гала - Мари-Константин, стана майка за втори път след един от най-тежките периоди в живота си. А щастливата новина сподели самата тя в социалната мрежа.

Нещо повече - Мари разкри не само пола, но и името на бебето - Джина Константин Маринова. Раждането на малката Джина идва след истинско изпитание за младата майка. Само месеци след появата на първото си дете – Лора, Мари-Константин научава, че има образувание на десния бъбрек, а диагнозата преобръща живота ѝ.

За тежката си битка тя говори тогава откровено пред Мон Дьо, където призна, че най-големият ѝ страх не е бил за самата нея, а дали дъщеря ѝ ще има майка.

След операция в Германия образуванието е премахнато, а Мари постепенно се връща към живота, семейството и майчинството.

Припомняме, че първородната ѝ дъщеря Лора Константин Маринова се роди през октомври 2024 г., а баща и на двете деца е партньорът й Константин, с когото са заедно още от ученическите си години.

Още в края на миналата година Мари-Константин съобщи, че очаква второ дете с типичното си чувство за хумор. "Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви", написа тогава тя и предизвика вълна от поздравления.

Днес семейството вече има още един повод за радост, а Гала стана баба за втори път.

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