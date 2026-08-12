Радев обяви мерките срещу олигархията. Черен списък на компрометирани фирми

Мащабни мерки за демонтаж на олигархичния модел в България обяви кабинетът на Румен Радев. Огромният пакет от промени в законодателството, реформи на служби и държавни органи, нов модел на обществените поръчки и действия за оздравяване на медийната среда е записан в първия раздел на Управленската програма на правителството, одобрена от министрите на днешното им заседание. Документът бе веднага публикувана на сайта на МС. Всяка от мерките е с конкретни срокове за изпълнение.

Управленската програма на правителството можете да видите ТУК

Целта на Програмата е да бъде извършен преход от изчерпания модел на развитие, основан на потребление, преразпределение и евтин труд към нов модел на ускорен икономически растеж чрез активно привличане на инвестиции, висока производителност и развитие на експортно ориентирана, високотехнологична икономика, заявява кабинетът "Радев".

Демонтажът на олигархичния модел е задължително условие за развитие на политики във всички обществено-икономически сфери, се казва в първия раздел на програмата, озаглавен "Демонтаж на олигархичния модел и антикорупционни политики", в който правителството изброява 8 приоритета.

Българската олигархия се е вкоренила дълбоко в обществено-икономическия живот на страната. Тя не се състои само в политическата и икономическа мощ на тясно ограничен кръг лица, а представлява олигархична пирамида, която чрез контрола над институции, медии, партии и изборен процес координирано ограбва обществото и си гарантира безнаказаност, се казва в програмата.

1. Отстраняване на олигархията от достъп до публичните ресурси

Това е първият приоритет на кабинета Радев. Той предвижда до юли 2027 г. да бъде въведен механизъм за сътрудничество между компетентните държавни органи и частния сектор с цел по-ранно разпознаване, предотвратяване и разкриване на финансови престъпления. До края на тази година ще бъде направена ревизия на ключови обществени поръчки – изплатени средства, срокове, качество на свършената работа и сезиране на компетентните органи при злоупотреби.

Кабинетът ще налага санкции за неизпълнение и лошо качество при изпълнение на възложени обществени поръчки.

Черен списък на компрометираните фирми

До края на годината ще бъде изготвен публичен регистър на компрометирани изпълнители на обществени поръчки. До търговете няма да бъдат допускани фирми, уличени с решение на Комисията за защита на конкуренцията в участие в тръжна манипулация по друга поръчка.

Уличаване на посредниците

Една от мерките, с които кабинетът се ангажира е идентифициране на лицата, изпълняващи ролята на посредници между върха на олигархичната пирамида от една страна, и министерствата и правоохранителните органи от друга, и определящи техните решения и разпределящи публичния ресурс. Изсветляване на връзките им със служителите в администрацията, гарантира правителството.

Предвижда се още установяване на подставените лица в бизнеси и собственост и засилени проверки за съответствие с доходите.

Програмата предвижда изграждане на специализиран капацитет в ДАНС и МВР за финансово разследване чрез внедряване на съвременни аналитични инструменти за проследяване на финансови потоци и установяване на схеми за изпиране на пари. Срокът е юни 2028 г.

Освобождаване на бизнеса от рекета на олигархията

Окуражаване на бизнеса да подава сигнали и да сътрудничи на разследващите при всички опити за превземане на активи и собственост, е записал кабинетът в програмата си. Тя предвижда Гарантирана защита на бизнеса при случаи на посегателства.

Укрепване на правоохранителните органи и засилване на техните контролни и разследващи функции

Тестове за почтеност на определен кръг държавни служители, заемащи длъжности с най-висок корупционен риск в централната изпълнителна власт, при назначаване, повишаване в длъжност и в резултат от проверка на инспекторатите, предвиждат мерките на правителството. Според тях нашите служби ще си сътрудничат с партньорски и техните правителства за установяване на банкови сметки, имоти и активи зад граница с незаконен и неясен произход на български граждани.

Постоянен обмен на информация

Мерките предвиждат изграждане на постоянен механизъм за координация и обмен на информация между Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Комисията за противодействие на корупцията, Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, прокуратурата и други компетентни институции при финансови разследвания и проследяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Ще има периодични оценки на корупционния риск.

Изваждане на България от Сивия списък

Изваждане на Република България от списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение („Сивия списък“) на групата за финансови действия (FATF), е следващият основен приоритет на кабинета в борбата му срещу олигархията

6. Оздравяване на медийната среда

Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията с цел прилагане на Регламент (ЕС) 2024/1083 — обща рамка за медийните услуги на вътрешния пазар (Европейския акт за свобода на медиите), гарантиране на 18 медийния плурализъм, редакционната независимост и прозрачността на собствеността на доставчиците на медийни услуги, както и на Регламент (ЕС) 2024/900 във връзка с политическата реклама, предвижда програмата на кабинета.

Ще бъдат взети допълнителни мерки за пълно осветляване на медийната собственост и изваждане на бял свят на действителните собственици на медии у нас. Мерките за прозрачност на медийната собственост ще бъдат концентрирани в един държавен орган

Сред очакваните ефекти правителството предвижда засилена защита на журналистическите източници и разследвания чрез своевременно, пълно и ефективно прилагане в българското законодателство на Европейския акт за свободата на медиите.

Пълна реформа с обществените поръчки

Пълна обобщена информация за всички обществени поръчки в България за периода 2020–2026 г. ще извади кабинета. Става въпрос за над 193 000 договора и обособени позиции на обща стойност над 51 млрд. евро, над 4 400 институции възложители и над 17 400 фирми изпълнители. Поръчките ще бъдат групирани по институции, общини, фирми и вид дейност, с детайлна справка за всяка процедура – вид, брой оферти, стойност и изпълнител. Това трябва да стане до юни 2026 г.

Предвижда се свързване с Търговския регистър за еднозначна идентификация на изпълнителите по единен идентификационен код и автоматична проверка за свързани лица; анализ и визуализация на вътрешноведомствените разходи, които не преминават през ЦАИС ЕОП (версия 2). Срокът е декември 2026 г.

Контрол в процеса на възлагане – автоматична проверка на условията на обявяваните поръчки за фаворизиращи и ограничаващи конкуренцията критерии; поръчките с индикиран проблем се връщат на възложителя с маркирани забележки и се обявяват публично (версия 3).

Сред очакваните ефекти са създаване на мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи - минимизира човешкия фактор в критичните фази на процеса и извършва автоматична проверка за използване на съмнителни и корупционни практики. И идентифициране и блокиране на възлагания с нереално високи цени и на свързани лица, информиране на обществеността и медиите и сезиране на компетентните органи.