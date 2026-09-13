Реформата в кадастъра. Нова карта на България
Министър Иван Шишков въвежда най-модерните системи у нас
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Министър Иван Шишков въвежда най-модерните системи у нас
Кабинетът започва най-мащабната реформа. Край на ходенето по мъките
Ядрената енергетика остава стратегически държавен приоритет
Създават система за откриване на перспективни кадри
Безопасността на пътя - цел № 1 в транспорта
Държавата сама ще търси инвеститори
Държавата сменя посоката, в центъра са младите
Децентрализация на общините, 5 района с безводие – абсолютен приоритет
По-малко доплащане за лекарства и повече контрол: Какво предвижда правителството за здравеопазването
ИИ влиза в час, предвиждат езиков клас преди първия и едносменен режим във всички училища
Даде подробности за управленската програма на кабинета
МВР и ДАНС ще правят финансови разследвания, чиновниците отиват на тест за почтеност
Нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции
Предвижда създаване на независим инвестиционен омбудсман
Ще е готов до месец и половина
Министрите си поставиха за цел приемането на 55 закона
Лидерът на ГЕРБ се възмути, че в предизборната кампания не се говори за икономически мерки
Образованието остава водещ приоритет
Незаконни арести, незаконен кеш, незаконни електронни подписи, възмути се Борисов от ПП
Гасим пожари в министерствата, каза премиерът