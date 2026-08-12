Политика

Управленската програма на Радев! Ускорена икономика, край на евтиния труд

Нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции

Управленската програма на Радев! Ускорена икономика, край на евтиния труд
Снимка: БТА
12 авг 26 | 10:40
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Мира Иванова

Премиерът Румен Радев даде първи подробности за управленската програма на кабинета. Тя ще бъде публикувана днес, след като преди това бъде одобрена от министрите на редовното им заседание.

"Управленската програма е комплекс от политики, с които ние ще реализираме заявките от предизборната ни платформа - деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и старините на българите, възможности за младите. Нашата цел е изместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес, с повишена производителност и развитие експортно ориентирани високотехнологични производства", каза премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет.

Със сигурност има и много други решения, които никоя програма не може да предвиди, но това са предизвикателства пред всяко едно управление, посочи премиерът.

Днес ще приемем инвестиционната програма за общинските проекти, с която създаваме прозрачна условия за финансиране, въпреки че там заварихме само дългове и неразплатени дейности, осигуряваме и средства за българските общини, каза Радев.

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Автор Мира Иванова

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