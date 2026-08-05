Кабинетът с две ключови задачи. Спешни решения

Две ключови задачи ще има кабинетът днес. Той първо отваря бюджетната процедура за 2027 г., после обсъжда План за действие за превенция на престъпността през 2026 г. Това предвижда дневният ред на правителственото заседание в сряда.

Правителството ще обсъди промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026 - 2028 г., както и правилата, по които ще бъде подготвен държавният бюджет за 2027 г., съобщи БТА.

Министрите ще разгледат и предложение да отпадне въведеното през 2025 г. ограничение върху износа на нефтопродукти към други държави от Европейския съюз.

Средносрочната бюджетна прогноза е финансовият план на държавата за следващите три години. В него се прави разчет с какви приходи ще разполага държавата, за какво ще бъдат харчени средствата и какви ще бъдат основните приоритети на правителството.

Това е и първата важна стъпка към изготвянето на бюджета за 2027 г. От решенията, които ще бъдат взети сега, зависи с какви средства ще разполагат министерствата и дали ще има възможност за повече инвестиции в сфери като здравеопазването, образованието, социалната политика и инфраструктурата.

Освен финансовите теми кабинетът ще обсъди още План за действие за превенция на престъпността през 2026 г., откриването на филиал на Лесотехническия университет в Бургас, създаването на нов институт към Софийския университет, както и предоставянето на държавни имоти за модернизацията на железопътната линия София - Пловдив.