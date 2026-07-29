Рокади в ДАНС. Кабинетът с ключови решения

Министерският съвет ще проведе редовното си заседание в сряда, 29 юли, от 10:00 часа. В предварителния дневен ред са включени 26 точки, сред които кадрови промени, законодателни инициативи и решения, свързани с отбраната, инфраструктурата и европейските политики.

Кабинетът ще обсъди проект за предсрочно освобождаване на заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), както и законодателната и оперативната програма на Министерския съвет за периода юли – декември 2026 г.

Сред акцентите са още промени в тарифата за пътните такси, мерки за ускоряване на изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г., както и законопроекти за изменения в Закона за висшето образование, Гражданския процесуален кодекс и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

На заседанието ще бъдат разгледани и доклади, свързани с инвестициите в отбраната, сътрудничеството с НАТО, както и с участието на България в заседания на Съвета на Европейския съюз.