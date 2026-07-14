Военният министър с обяснение защо не сме в Коалицията на желаещите

"Коалиция на желаещите" няма как да бъде реализирана, ако няма постигнат траен мир между двете воюващи страни. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти в парламента.

Премиерът каза, че България няма участие, защото има изявено само желание, няма документна основа. България не е разписала никакви документи, те не са и били представени. Това е позицията на България, която е изразил министър-председателят, добави още той.

На въпрос може ли да се окаже България в изолация, министър Стоянов отговори: "Защо да се окаже в изолация? България участва във всички други инициативи. На срещата на върха на НАТО беше потвърдено нашето участие в противоминната групировка. Беше прието изключително добре от останалите съюзници. Аз не виждам основание за притеснение в тази посока".

По времето на служебното правителство през 2022 г. България се присъедини към инициативата "Sky Shield", припомни още министърът на отбраната. "Прекалено много инициативи станаха с една и съща насоченост. Говорим за противоракетната защита на НАТО, говорим за "Sky Shield", която също има ангажименти по отношение на противоракетната защита, а сега има и трета възможна инициатива, която е пряко свързана с производство на такива системи от украинска страна. Нека все пак да видим. Това е отворена инициатива и ние винаги можем да се присъединим", добави още Стоянов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com