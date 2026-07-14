Държавата ускорява големите инвестиционни проекти

Стратегическите инвеститори ще получават ускорено административно обслужване при реализацията на производствени проекти в България. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на среща с представители на двустранните търговски камари.

Ново координационно звено към Министерския съвет ще събира на едно място институциите, от които зависят разрешителните и съгласувателните процедури. Правителството поставя акцент върху производства с висока добавена стойност и проекти, които откриват устойчиви работни места.

Мерките са част от по-широка кампания за облекчаване на административната тежест пред бизнеса. В началото на юли икономическото министерство съобщи, че вече са събрани 273 предложения за премахване или облекчаване на режими, които затрудняват индустрията и гражданите.

Една врата за големите проекти

Досега един инвеститор често трябваше сам да търси съдействие от различни министерства, агенции и местни власти. Новият Координационен съвет за насърчаване на инвестициите трябва да ускори този процес, като събере всички отговорни институции около конкретния проект.

„За всеки стратегически производствен и инвестиционен проект, който изисква разрешителни и съгласувания от различни министерства, вече създадохме механизъм за по-добра координация и взаимодействие между институциите“, заяви Пулев.

По думите му приоритет ще получават компании, които планират дългосрочни вложения, високотехнологични производства и откриване на работни места. Целта е административните процедури да не забавят проекти, за които вече има осигурено финансиране и готовност за реализация.

Ускорено обслужване за инвеститорите

„Всички стратегически инвеститори, които желаят да инвестират в България, особено в производства с висока добавена стойност, ще получават ускорено и приоритетно административно обслужване“, подчерта икономическият министър.

Пулев увери представителите на международния бизнес, че държавата разполага с механизми за подкрепа на инвестициите и заетостта. Според него реформата не трябва да се ограничава до съдействие за няколко големи компании, а да доведе до по-предвидима регулаторна среда за всички инвеститори.

Нов закон отваря големи проекти

Правителството подготвя и изцяло нов Закон за публично-частните партньорства. Пулев призна, че в момента страната практически не разполага с действаща рамка, която да позволява лесно и предвидимо осъществяване на подобни проекти.

Законопроектът се разработва с Европейската банка за възстановяване и развитие и трябва да използва работещи модели от други европейски държави. Очакването е новите правила да отворят възможности за големи вложения в инфраструктура, индустрия и обществени услуги, при ясно разпределение на отговорностите между държавата и частните партньори.

Камарите стават мост към бизнеса

Двустранните търговски камари ще бъдат привлечени като постоянен партньор при представянето на България пред чуждестранни компании. Те могат да дават ранна информация за проблемите пред инвеститорите и да насочват държавата към пречките, които спират конкретни проекти.

„Искаме да имаме регулярни срещи, за да усещаме пулса на индустрията и бизнеса“, каза Пулев. Той призова камарите да посочват както общите регулаторни трудности, така и специфичните проблеми в отделните отрасли.

Представителите на международната бизнес общност заявиха готовност да съдействат за популяризирането на България и привличането на нови стратегически инвестиции. Следващият тест ще бъде дали новият механизъм действително ще съкрати сроковете и ще превърне обещаната „бърза писта“ в работеща практика.

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