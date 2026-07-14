11 от 15-те най-бързо растящи икономики са в Африка, а българска мрежа вече е там

Българската United Partners Network навлиза на африканския континент чрез стратегическо партньорство с базираната в Йоханесбург Inzalo Consulting. Сътрудничеството дава на български и международни компании пряк достъп до комуникационни специалисти в Южна, Източна и Западна Африка. Новото присъствие е насочено към бизнеса, който планира навлизане или разширяване на дейността си на континента, но не разполага със собствени доверени екипи на място.

Партньорството разширява създадената през 2020 г. United Partners Network, която обединява над 60 независими комуникационни агенции по света. Мрежата е изградена от българската United Partners и работи по международни проекти чрез съчетаване на обща стратегия с познаването на отделните местни пазари.

Африка ускорява растежа

Изборът на континента идва в момент, когато африканските икономики заемат все по-видимо място в глобалните прогнози. Международният валутен фонд очаква 11 от 15-те най-бързо растящи икономики през 2026 г. да бъдат в Африка. В априлската прогноза на фонда световният растеж е оценен на 3,1%, а Субсахарска Африка запазва значително по-висок темп въпреки натиска от скъпата енергия и глобалната несигурност.

Сред водещите африкански икономики е Етиопия с очакван ръст от 9,2%, следвана от Гвинея с 8,7%, Уганда със 7,5%, Руанда със 7,2% и Бенин със 7%. За европейските компании тези пазари предлагат възможности, но изискват добро познаване на местните институции, потребители, медии и обществени нагласи.

Една стратегия, различни пазари

Inzalo Consulting работи в областта на стратегическите комуникации, репутационното и кризисното управление и консултирането на висшия мениджмънт. Компанията използва модел, при който централното планиране се съчетава с работа на местни специалисти, запознати в дълбочина със средата във всяка отделна държава.

Чрез този подход United Partners Network ще може да организира кампании едновременно на няколко африкански пазара. Посланията и общата посока ще бъдат координирани, но изпълнението ще се адаптира към езика, културата, обществените нагласи и медийния пейзаж във всяка страна.

Местното знание е решаващо

„Африка е сред най-перспективните пазари за развитие на нашите клиенти. Благодарение на партньорството с Inzalo можем да предложим висококвалифицирана експертиза на място в целия континент, като запазим глобалната последователност и качеството, на които клиентите ни разчитат“, заяви Мария Гергова-Бенгтссон, основател и изпълнителен директор на United Partners Network.

За компаниите, които планират експанзия, препятствието невинаги е липсата на капитал. Навлизането може да бъде забавено и от непознаването на местните регулации, медии, делови практики и културни различия. Новото партньорство цели да запълни именно тази празнина чрез екипи, които работят на място и разполагат с изградени професионални контакти.

Африканска експертиза в глобална мрежа

„Присъединяването към United Partners Network свързва нашата панафриканска експертиза с истински глобална екосистема от партньори и клиенти. Заедно ще помагаме на организациите да се ориентират успешно в сложността на африканските пазари чрез локална експертиза, доверие и специалисти, които работят на място“, заяви основателят на Inzalo Consulting Бриджит фон Холд.

Двете организации вече започват съвместна работа по международни клиентски проекти. Фокусът ще бъде върху компании, които искат да навлязат на африкански пазари, да разширят съществуващото си присъствие или да управляват по-ефективно репутацията си в различни държави.

Независимите агенции обединяват сили

Сътрудничеството отразява по-широка промяна в комуникационния сектор. Вместо една агенция да прилага еднакъв модел навсякъде, независими компании все по-често изграждат международни мрежи, в които местните партньори запазват своята специализация.

Така клиентите получават единен център за координация, но кампаниите се изпълняват от хора, които познават конкретния пазар. За United Partners Network партньорството с Inzalo Consulting е следваща стъпка в изграждането на подобен модел и първо по-широко отваряне към бързо развиващите се икономики на Африка.

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