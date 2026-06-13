Евровизия 2027 става големият тест за образа на България по света
Ново изследване предупреждава, че международните медии помнят проблемите ни по-ясно от постиженията ни
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Ново изследване предупреждава, че международните медии помнят проблемите ни по-ясно от постиженията ни
Проектът има ясно социално въздействие и е в пряка връзка с Целите за устойчиво развитие на ООН