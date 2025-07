United Partners и ágora с две награди на IPRA Golden World Awards

Комуникационната агенция United Partners бе отличена с две престижни награди на IPRA Golden World Awards for Excellence - едно от най-високите международни признания в сферата на връзките с обществеността. Отличията са присъдени за две кампании, разработени за Kyndryl - световен лидер в предоставянето на стратегически ИТ услуги.

Кампаниите са “Integration of Traditional and New Media” и “Community Relations (в сътрудничество с ágora Mexico)”.

Kyndryl е водещ доставчик на високоспециализирани технологични услуги за бизнеса, с клиенти в над 60 държави. Отличените кампании подчертават ключовата роля на ефективната комуникация в трансформацията на организациите и изграждането на доверие чрез иновативни, целенасочени подходи.

Глобална кампания: Kyndryl създава глобален диалог за „готовността“ на бизнеса

Глобалната комуникационна инициатива на Kyndryl интегрира успешно традиционни и дигитални медии, за да насочи вниманието върху темата за „готовността“ на организациите в контекста на киберсигурността, изкуствения интелект и дигиталната модернизация. Чрез многоезично виртуално събитие, включващо водещи медии и инфлуенсъри от региони като EMEA, Индия и Япония, кампанията създаде силна платформа за стратегически диалог и позиционира Kyndryl като доверен експерт в сферата на дигиталната трансформация. Този проект се утвърди като пример за ефективна комуникация в ерата на дигиталното лидерство.

Кампания в Латинска Америка: Нови дигитални умения за устойчив растеж

Втората награда бе присъдена за кампания, реализирана съвместно с партньорската агенция на United Partners в Мексико - ágora, в тясно сътрудничество с Kyndryl Mexico и Министерството на икономиката на страната. Инициативата е насочена към подкрепа на местни общности и малки и средни предприятия чрез предоставяне на практически дигитални умения и знания в области като облачни технологии, ИИ, киберсигурност и модернизационни процеси.

Проектът има ясно социално въздействие и е в пряка връзка с Целите за устойчиво развитие на ООН, демонстрирайки как технологиите могат да допринесат за приобщаващ икономически напредък и социална устойчивост.

„Изключително горди сме, че United Partners получи две от най-престижните отличия в нашата индустрия - IPRA Golden World Awards - за кампании, реализирани за Kyndryl, съвместно с нашите партньори в Мексико. Това признание е доказателство за силата на стратегическото партньорство между нашата агенция, международната ни мрежа и визионерския комуникационен подход на Kyndryl“, коментира Мария Гергова-Бенгтссон, основател и изпълнителен директор на United Partners.

„За нас това международно признание е доказателство за положителния ефект, който може да има една вдъхновяваща и добре реализирана комуникационна стратегия. В ágora вярваме, че достъпът до технологии за общности с ограничени възможности е не само икономически двигател, но и основа за по-справедливо и приобщаващо общество. Благодарни сме за възможността да работим с Kyndryl и United Partners в подкрепа на социалния напредък чрез комуникация и иновации“, сподели Алан Лувиано, съосновател и оперативен директор на ágora Mexico.

