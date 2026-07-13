Експерт посочи най-добрите автомобили втора ръка

Автомобилният експерт Люк Чилингсуърт посочи пред Daily Express доказаните модели на пазара втора ръка, които струват под 20 000 британски лири и предлагат перфектен баланс между просторен интериор, здравина и евтина поддръжка.

Ето кои са топ моделите, които си заслужават всяка стотинка:

Ford Focus - Практичният семеен избор

Този емблематичен семеен хечбек е абсолютен пазарен лидер, което гарантира лесен, бърз и изключително достъпен ремонт.

Предимства: Огромен избор от евтини резервни части, икономични двигатели и високи стандарти за безопасност (Euro 5).

За кого е подходящ: Идеален за ежедневни семейни пътувания без излишни разходи.

Mazda MX-5 - Чисто удоволствие от шофирането

Докато повечето съвременни марки залагат на тежък комфорт, този лек спортен автомобил акцентира на директното пътно поведение.

Предимства: Безупречно прецизно управление, механична скоростна кутия и незабравимо усещане под открито небе.

За кого е подходящ: За истински ентусиасти, които търсят емоция на достъпна цена.

Toyota RAV4 - Еталон за издръжливост

Японският кросоувър традиционно оглавява класациите за дълголетие и остава топ избор за практичните купувачи.

Предимства: Легендарна надеждност и огромен багажник с обем от 547 литра.

Бюджет: Запазени екземпляри, произведени между 2013 и 2019 г., лесно могат да бъдат намерени дори за под £16 000.

Jaguar I-Pace - Достъпният премиум електромобил

Ако искате да преминете на ток, без да влизате в тежки лизингови договори, този луксозен SUV е чудесна алтернатива. Цената му на вторичния пазар е паднала сериозно, което го прави изключително атрактивен.

Предимства: Мощност от 400 к.с., реален пробег между 370 и 450 км (230–280 мили) и спокойствие благодарение на дългата 8-годишна гаранция на батерията (или 100 000 мили).

Mazda 3 - Стил и лукс в компактния клас

Моделът уверено доминира сред градските автомобили, предлагайки един от най-рафинираните и ергономични интериори в своя сегмент.

Предимства: Безупречна работа на системите, ниски експлоатационни разходи и богато предлагане на качествени екземпляри на пазара.

Бюджет: Отлични бройки се намират лесно за суми доста под границата от £20 000.

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