Електромобил номер едно на Китай идва в Европа. Каква ще е цената му

Електрическият автомобил Geely Galaxy Xingyuan ще бъде пуснат в Европа под името E2. Продажбите ще започнат във Великобритания и Холандия през август, като по-късно ще последват и редица други страни, съобщава CarNewsChina.

Цената на Geely Galaxy Xingyuan в Китай е между 64 800 и 94 800 юана (9 500 и 14 000 долара). В момента това е най-популярният електрически автомобил на китайския пазар, като през първите пет месеца на 2026 г. са продадени 160 800 бройки.

Новият Geely E2 е компактен 4,1-литров хечбек от B-сегмента с елегантен дизайн и плавни извивки. Интериорът му разполага с два дисплея на приборния панел и 375-литров багажник. Моделът ще се предлага в три нива на оборудване, като базовата версия е известна с отопляеми седалки.

Електрическият автомобил Geely E2 ще се продава в Европа с двигател със 114 конски сили и батерия с капацитет 39,4 кВтч. Той може да ускорява от 0 до 100 км/ч за 10,2 секунди и има пробег от 317 км според цикъла WLTP.

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