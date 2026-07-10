Еврото спечели срещу долара. Другите валути охладиха ентусиазма

Курсът на еврото спрямо долара се повиши днес в междубанковата търговия във Франкфурт, но движението на единната валута остана смесено спрямо останалите водещи пари. Еврото поскъпна с 0,15 на сто до 1,1445 долара за едно евро, след като Европейската централна банка вчера определи референтен курс от 1,1435 долара.

Покачването е умерено и показва, че валутният пазар не прави рязък завой, а по-скоро тества посоката при по-внимателна търговия. ЕЦБ публикува референтните си валутни курсове всеки работен ден като информационен ориентир, а не като курс за сделки.

В същото време еврото не успя да покаже сила на широк фронт. То отстъпи с 0,14 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9210 франка, с 0,04 на сто спрямо британската лира до 0,8521 лири и с 0,38 на сто спрямо японската йена до 184,87 йени.

Така картината за единната валута остава двупосочна - леко нагоре към долара, но под натиск при част от останалите основни валути. Това обикновено означава, че движението не идва само от силата на еврото, а и от моментното положение на долара и настроенията към другите валути.

Доларът в последните сесии се движи предпазливо на фона на очакванията за лихвената политика и геополитическото напрежение. Ройтерс съобщава, че японската йена остава във фокуса на инвеститорите заради слабостта си и риска от евентуална намеса на японските власти, докато еврото и британската лира се движат с умерени седмични печалби спрямо част от основните валути.

За бизнеса и домакинствата подобни промени не носят драматичен ефект за един ден, но са важни като посока. По-силно евро спрямо долара може да облекчи част от вносните разходи за стоки, суровини и услуги, които се търгуват в долари. От друга страна, отслабването спрямо франка, лирата и йената показва, че валутният пазар остава нервен и не дава еднозначен сигнал.

Най-важното в днешната търговия е, че еврото задържа нивата си над 1,14 долара, но не получи достатъчно подкрепа, за да изглежда като категоричен победител. Пазарът продължава да следи лихвените очаквания, движението на долара и апетита към по-сигурни валути. Затова днешното поскъпване е добра новина за еврото, но все още не е знак за трайна валутна офанзива.

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