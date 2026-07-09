Германия ни хвърли око. Ето в какво ще инвестира

Германски компании и организации проявяват засилен интерес към разширяване на сътрудничеството с България в сфери с висока добавена стойност като изкуствения интелект, енергетиката и изграждането на „умни градове“.

Това стана ясно по време на среща на министър-председателя Румен Радев с ръководството на германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия, както и с представители на научни и бизнес организации.

По време на разговора премиерът подчерта, че България преминава през мащабна трансформация, насочена към изграждането на по-ефективни институции и създаването на предвидима и конкурентоспособна среда за инвестиции.

Той открои като основни предимства на страната стратегическото географско положение, квалифицираната работна сила и благоприятната данъчна политика.

От германска страна бяха представени идеи и добри практики в областта на високите технологии, дигитализацията и модерното градско развитие, като беше заявена готовност за реализиране на съвместни проекти с български партньори.

Сред обсъдените теми бяха още подготовката на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), по-ефективното усвояване на европейските средства и необходимостта бюджетната политика да стимулира икономическия растеж.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com