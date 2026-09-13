Германия ни хвърли око. Ето в какво ще инвестира
Темите бяха обсъдени на среща между премиера Румен Радев и представители на германския бизнес и научните среди
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Темите бяха обсъдени на среща между премиера Румен Радев и представители на германския бизнес и научните среди
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