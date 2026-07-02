Все по-голяма дупка в бюджета: Минус 2,4 млрд. евро

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на юни 2026 г. да бъде отрицателно в размер на 2,4 млрд. евро (1,9 на сто от прогнозния БВП). За сравнение, за първото полугодие на 2025 г. бе отчетен дефицит в размер на 1,7 млрд. евро (1,5% от БВП), съобщиха от Министерството на финансите.

За подобрението на бюджетното салдо по КФП на месечна база за юни 2026 г. влияние оказват основно фактори с еднократен за годината ефект в приходите, в т.ч. по-висок корпоративен данък в съответствие със сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци по ЗКПО (30 юни) за 2025 г., внесена в държавния бюджет вноска от превишението на приходите над разходите на БНБ за 2025 г.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 21,6 млрд. евро, което е с 1,6 млрд. евро (8,2%) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо полугодието на 2025 г. с 1,5 млрд. евро (9,1%) и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 0,4 млрд. евро. Неданъчните приходи са по-ниски с 0,3 млрд. евро спрямо първите шест месеца на 2025 г. основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г. (поради внесен междинен дивидент през 2025 г.).

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2026 г. са в размер на 24,0 млрд. евро. За сравнение, разходите по КФП към юни 2025 г. бяха в размер на 21,7 млрд. евро.

Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: базов ефект в разходите за пенсии след тяхната индексация от 01 юли 2025 г. с 8,6 на сто, увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2026 г. от централния бюджет, възлиза на 0,6 млрд. евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към юни 2026 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юли 2026 година.

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