Отиде си известен финансист. Ключова фигура от времето на борда
Ангарски е починал след кратко боледуване
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Ангарски е починал след кратко боледуване
Изчислена е по новата формула, обсъдена при Гълъб Донев
Целта е дефицитът да падне под 3%, приходите да се събират по-добре, а рискът от загуба на европейски милиарди да бъде овладян
Те по-често преминават през финансови затруднения
За мнозина това е шанс да сбъднат мечтата си за свой дом
В петък, по време на директната Лилит, имаме възможност да разширим това, което вече е наше
Вицепремиерът защити бюджета, гарантираните доходи и кандидатурата на Илияна Йотова като опора на стабилния държавен курс
Общинарите искат по-реалистичен бюджет
В пленарната зала присъства вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев
Икономисти предупреждават – ако държавите не реагират навреме, милиони работни места могат да бъдат засегнати
Управляващите заявиха, че няма да отстъпят по ключовите параметри
Ще има и по-лоши години и трябва да бъдем готови и за това, заяви финансистът
Председателят на икономическата комисия увери, че основните данъци няма да бъдат променяни, а бюджетът за 2027 г. ще бъде изцяло на „Прогресивна Бълга...
Съветът на ЕС посочва, че нашата страна следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври необходимите мерки
За реформите публичното говорене е едно, но няма подкрепа за промяна
Финансовото министерство събира данни кои обекти са започнали, колко струват и какво реално трябва да се плати
Приходите в хазната се увеличават с над 8%, но по-високите разходи за пенсии, заплати и инвестиции задълбочават дефицита
Финансовото министерство залага плавна стабилизация, за да свие дефицита от 7,4% до 5,7% през 2026 г.
Правителството залага по-високи осигуровки, винетки, тол такси и облагане на хазарта, за да свие финансовата дупка
Адаптирането към новата система може да струва около 18 милиарда евро