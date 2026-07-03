Общините чакат пари, държавата брои непокрити проекти

Общинската инвестиционна програма е финансово необезпечена от създаването си през 2024 г., а остатъкът за разплащане по проектите е огромен. Това обяви финансовият министър Гълъб Донев по време на петъчния парламентарен контрол.

В бюджета за 2026 г. са предвидени още 600 млн. евро за плащания по програмата, но според Донев заложените ангажименти са за много по-големи суми. Министерството работи по изясняване на реалната картина - кои проекти са започнали, каква е стойността им и какъв ресурс ще трябва да осигури държавата.

Донев заяви, че става дума за „много проекти за много милиарди“, които не са били обезпечени нито в бюджетите за 2024 г. и 2025 г., нито в декемврийския проект на Закона за държавния бюджет за 2026 г. По думите му това създава тежък натиск върху публичните финанси и поставя общините в несигурна ситуация.

Финансовият министър представи и конкретни данни. През 2024 г. в Приложение 3 са заложени над 2800 проекта със прогнозна стойност до завършването им малко над 3,4 млрд. евро. През същата година са изплатени само 255 млн. евро, което означава, че за разплащане остават повече от 87%.

„През 2025 г. прави впечатление, че амбицията е още по-голяма“, заяви Донев. За тази година в Приложение 3 са заложени над 3400 инвестиционни проекта на общините. Общата им прогнозна стойност до завършването е 4,244 млрд. евро, а разплатените средства са около 21%. Остатъкът за разплащане през 2026 г. е над 2 млрд. евро.

По удължителния закон за бюджета през 2026 г. са предвидени 460 млн. евро за разплащане. Към момента по този ред са платени 410 млн. евро, а оставащата сума за разплащане през ББР е 49 млн. евро.

Натискът обаче продължава да расте. В МРРБ вече са подадени заявления за изплащане по 230 проекта, чиято обща стойност е над 1 млрд. евро. „Всичко това по Общинската инвестиционна програма води към един изключителен преразход на средства“, предупреди финансовият министър.

Темата е ключова за общините, защото много от тези проекти са свързани с улици, ВиК, благоустройство, сгради и инфраструктура, които вече са обещани на местните общности. Ако държавата не осигури ясен финансов ред, общините могат да се окажат между започнати обекти, изпълнители, граждански натиск и липса на гарантирано плащане.

Големият проблем вече не е само колко проекта са записани в програмата, а колко от тях имат реално финансово покритие. За общините това е въпрос на оцеляване на инвестиционните им планове, а за бюджета - тест дали държавата може да спре практиката да обещава повече, отколкото може да плати. Ако проверката на финансовото министерство покаже пълния размер на поетите ангажименти, следващата стъпка трябва да бъде ясна подредба на приоритетите, а не ново трупане на сметки за бъдещи години.

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