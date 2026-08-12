Шишков обяви ключов ход за общините

Правителството предприема мерки за ускоряване на финансирането на общините и развитието на ключови инфраструктурни проекти. Това заяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет регионалният министър Иван Шишков.

„От днес ние връщаме не само надеждата, а и реалната възможност да продължи инвестирането в българските общини“, заяви той.

По думите му програмата за инвестиции в общините е започнала през 2024 г., като до момента са били "изплатени около 1 млрд. - и нищо повече". Според него досегашното разпределение на средствата е оставило редица общини в неравностойно положение.

„Даваме възможност и на тези общини, които са поискали до края на 2025 година да подпишат споразумения, но това не се е случило. Така че и тези общини, които са били ощетени, ще имат тази възможност също да участват в програмата“, посочи той.

Правителството ще постави акцент и върху контрола при разходването на публичните средства.

„Парите на българските граждани могат да се изразходват само по един начин - прозрачно, ясно и, разбира се, справедливо“, подчерта регионалният министър.

Той подчерта, че предстоят проверки, които трябва да установят на кого се плаща и какъв обем работа е реално извършен. Ще се търсят и възможности повече общински проекти, които отговарят на условията за европейско финансиране, да бъдат реализирани с европейски средства, вместо да се натоварва държавният бюджет.

„Колкото повече можем да облекчим разходите от държавния бюджет и да не позволим на общините, тоест на хората, които живеят там, да загубят средства, според мен е изключително важно“, категоричен е Шишков.

Предвиждат се и обиколки на МРРБ в страната в рамките на нова инициатива под името „Регионите говорят“. Целта е на място да бъдат установени основните проблеми на общините, включително свързаните с водоснабдяването и инфраструктурата.

„Искаме да видим проблемите, искаме да ги видим на място. Искаме да се запознаем с проблемите с водата, с проблемите с инфраструктурата и да преценим къде, как и колко трябва да се помага“, каза той.

Втората важна тема от решенията на Министерския съвет е свързана с отчуждаването на терени за автомагистрала „Струма“, включително в района на обхода на Кресна.

„Автомагистрала „Струма“ е обявена за национален обект още през далечната 2013 година. А към днешна дата ние продължаваме да отчуждаваме терени, продължаваме да одобряваме подробни устройствени планове“, изтъкна министърът.

Част от терените по трасето на „Струма“ все още не са отчуждени, включително в участъци, по които вече се извършват строителни дейности. Според Шишков през последните месеци по трасето вече се наблюдава промяна в темпото на строителството. Държавата ще отдели 233 хил. евро за отчуждаването на конкретните терени.

По думите му това е само началото на процеса по ускоряване на инфраструктурното развитие.

„Държавата започва да връща развитието на инфраструктурните обекти“, заяви той и добави, че предстои да бъдат представени конкретни действия и по други ключови проекти, сред които Околовръстният път на София.