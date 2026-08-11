Николета наложи казармен режим на Венелин Петков

Николета Маданска все пак намери начин да „натрие“ носа на Венелин Петков

Спортната журналистка има двама сина от бившият директор на новините по БТВ Венелин Петков.Двамата се разделиха през 2022 година, преди вторият им син да навърши годинка.Двамата се разделиха, понеже Венелин неглижирал семейните си задължения и не помагал достатъчно на половинката си.

А и въпреки привидната си кротост, имал труден характер. Това накара Николета да си „вдигне чукалата“ от дома на таткото и да заживее в дома на родителите си в софийското село Лозен.

След раздялата, въпреки че нямат официален брак, двамата стигнаха до съд, за попечителство над децата им. В тази връзка магистратите отсъдиха режим на свиждане със синовете му, които Петков спазва стриктно.

„Това са най-прекрасните дни в живота ми, когато съм с двамата си синове. И ги чакам с огромно нетърпение! Обичам да се разхождам с тях в парка, да ги водя на куклен театър, да им чета приказки. Както от моето детство, така и съвременни, но в които доброто винаги побеждава.Децата много обичат това и се старая да ги зарадвам“, изповядва се Венелин Петков.

Животът на Венелин Петков претърпя и сериозна трансформация в професионален план.Той има магистърска степен по английска филология в Софийската Алма Матер. Завършва телевизионна и радиожурналистика в университета в Мисури, Колумбия, САЩ.

Освен в Америка, той имаше дългогодишна практика и в родната телевизия, като заемаше и ръководни постове. Днес преподава „Глобални перспективи“ на английски език в частно училище, на деца от първи до пети клас.