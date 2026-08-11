Мислел, че е скала, а откри 2000-годишен римски кораб със съкровище

Една обикновена подводна разходка за италианския рибар и водолаз Джакомо Де Мола се превърнала в среща с историята. Докато ловувал под вода край Мазара дел Вало, Сицилия, той забелязал нещо, което му заприличало на голяма скала.

Само че скалата се оказала 2000-годишен римски кораб, потънал на морското дъно заедно с огромния си товар.

Де Мола и неговият приятел и колега водолаз Игор Бисули били на дълбочина между 40 и 50 метра, когато забелязали тъмната маса.

„Един последен дъх. И се спускам“, помислил си Де Мола. Видимостта не била добра и първоначално той бил убеден, че отново е попаднал на обикновена голяма скала.

Колкото повече се приближавал обаче, толкова по-ясно разбирал, че пред него има нещо необикновено, разказва CNN.

Под водолаза се разкрила огромна купчина от стотици амфори – съдове, които са лежали на морското дъно повече от две хилядолетия.

Когато изплувал, той казал на приятеля си: „Не можеш да си представиш какво има долу.“

2000 години под водата

Двамата незабавно уведомили Сицилианското регионално управление за морското културно наследство. Сигналът стигнал и до специализираното звено на италианските карабинери, което се занимава с опазването на културни ценности.

Първоначалните проверки потвърдили находката.

Корабът е датиран между II и I век пр. Хр. и се намира на около 46 метра дълбочина, на приблизително три мили от брега на Мазара дел Вало.

На морското дъно са открити стотици глинени амфори, голяма част от които са от типа Dressel 1A. Те са използвани за транспортиране на различни стоки, сред които вино и зехтин.

Размерите на находката впечатляват дори специалистите. Амфорите са натрупани на купчина, достигаща почти два метра височина, разпростираща се на повече от 20 метра дължина и около шест метра ширина.

Открити са още два оловни елемента от котви, както и друга конструкция от същия материал.

Сред амфорите има съдове, характерни за Северна Африка, както и по-стар нео-пунически тип. Именно това може да помогне на археолозите да проследят маршрута на кораба и търговските връзки в древното Средиземноморие.

Потъналият търговец на древността

Италианският министър на културата Алесандро Джули определи находката като едно от най-значимите подводни археологически открития от последните години.

И причината е очевидна. Корабът не е просто потънала древна лодка. Товарът му е своеобразна моментна снимка на света отпреди повече от 2000 години.

Къде е плавал? Откъде е тръгнал? Къде е трябвало да достави товара си? Какво е причинило потъването му?

Отговорите тепърва ще бъдат търсени.

„Морето продължава да ни носи ценни фрагменти от нашата история“, заяви Джули, като подчерта, че находката разказва за хората, маршрутите и търговския обмен, превърнали Средиземно море в кръстопът на цивилизации.

Морето пази тайните си

Районът около Сицилия от векове е бил един от най-важните морски коридори в древния свят. Островът първо е бил колонизиран от гърците, а около 240 г. пр. Хр. е завладян от Рим.

По тези води са преминавали кораби, превозващи храна, вино, зехтин и други стоки между различни части на Средиземноморието.

Един от тях обаче не стигнал до крайната си дестинация.

Две хилядолетия по-късно именно морето върна кораба на повърхността – не физически, а като история.

Сега специалистите ще документират подробно останките, ще изследват амфорите и ще се опитат да възстановят възможно най-пълната картина на плаването. Районът ще бъде охраняван, за да бъде защитено археологическото наследство.