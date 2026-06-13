Огромно признание! Бачев и ЮНЕСКО подписаха за подводната археология
Центърът за подводна археология (ЦПА) в Созопол официално придобива статут на Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО
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Центърът за подводна археология (ЦПА) в Созопол официално придобива статут на Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО
Крепостта Ерите никога не е била проучвана, до нея има и османска корабостроителница
От античния Несебър до праисторическите селища край Созопол – екипът на Центъра за подводна археология пише нова глава в историята на морската ни паме...
Центърът за подводна археология в Созопол вече е с категория 2 - институт на ЮНЕСКО
Стратегия за културното наследство може да има, след като приемем такава за културата, казва зам. министър доц. д-р Тодор Чобанов
Още тази есен ще продължат по-задълбочените проучвания на потъналия град