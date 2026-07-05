Левче счупи рекордите. Върви за 400 евро

Българско левче, което вече е излязло от употреба, счупи рекордите и вече струва 400 евро. Спекуланти заляха платформите за обяви и социалните мрежи с оферти за продажба на излезлите от употреба български монети и банкноти. За монетата от 1 лев с образа на св. Иван Рилски искат между 120 и 400 евро. Става дума обаче за нециркулирала метална пара, която е затворена в капсула, пише „Телеграф“.

Такива екземпляри са търсени от колекционерите, тъй като не са пипани от човешка ръка и нямат драскотини. Не е ясно обаче дали има мераклии да си купят излязлото от употреба българско левче на толкова висока цена.

Повечето потребители пишат негативни коментари под обявите. „Кой ще ти плати 120 евро за 50 цента?“, пита потребител във Фейсбук под обява за продажба на монетата със св. Иван Рилски срещу 120 евро в група за колекционери. „Левът още не е изстинал, схемарите го продават като хилядолетна мумия“, гневи се друг потребител. Предприемчиви нашенци се опитват да продават в сайтове за обяви и рестото си, останало след въвеждането на еврото у нас. За употребявана надраскана монета от 1 лев, забутана в нечий портфейл, искат 1 евро, което е приблизително двойно от стойността й по централния обменен курс.

Оферти за монетата от 2 лева с лика на Паисий Хилендарски също не липсват. В сайтове за обяви такъв артикул се предлага за 5 евро. Собственикът продава и излязлата още преди години от употреба банкнота от 2 лева също срещу 5 евро.

Монети с някакви дефекти могат да стигнат умопомрачителни цени. Така например един потребител иска за рядка монета от два лева сумата от 1500 евро. Специалното при тази метална пара е, че центърът и пръстенът й са отсечени от една и съща сплав и не са в различен цвят, както е при обикновената двулевка. Собственикът прилага и анализ за определяне на химичния състав. Ако човек се разходи до БНБ обаче, може да се сдобие с колекция от всички разменни монети, които бяха в обращение преди въвеждане на еврото. Те се предлагат в специална опаковка и съдържат всички видове стотинки, както и монетите от 1 и 2 лева. Цената на колекцията е само 12,90 евро и има налични бройки на касите на централната банка.

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