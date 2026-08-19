Тя е най-бързата и се движи около черната дупка

Телескоп е засякъл най-бързата известна звезда в Млечния път, която се движи с огромна скорост около свръхмасивната черна дупка в центъра на нашата галактика, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Звездата, която е с около 50 процента по-масивна и пет пъти по-ярка от нашето Слънце, се движи със скорост от 25 000 километра в секунда (или 100 000 пъти по-бързо от търговски самолет), докато обикаля около централната черна дупка на Млечния път, наречена Стрелец А* (Sgr A*). Скоростта ѝ се равнява на повече от 8 процента от тази на светлината.

„Тази звезда наистина е изключително бърза“, казва астрономът Стефан Гилесен от Института „Макс Планк“ за извънземна физика, цитиран от Асошиейтед прес.

Никоя друга звезда в нашата галактика или другаде не е била засичана с подобна скорост, отбелязва Ройтерс.

Пълната обиколка

Звездата, наречена S301, също така орбитира около черната дупка на по-близко разстояние, отколкото учените са наблюдавали досега, като завършва една пълна обиколка само за 8,7 години. Тя използва гравитацията на черната дупка, за да се движи по-бързо, без да падне в нея.

Гилесен и колегите му са открили звездата в данни, събрани от Много големия телескоп (Very Large Telescope, VLT) на Европейската южна обсерватория в пустинята Атакама в Чили. Резултатите от изследването им са публикувани в сп. „Нейчър“.

Около тази гигантска черна дупка в непосредствена близост обикалят стотици звезди, които се влияят от нейната гравитация. Учените са картографирали орбитите на около 50 от тях. Новата звезда се намира 10 пъти по-близо от предишния рекордьор, което означава, че тя също усеща ефектите от въртенето на черната дупка.

Черните дупки

В центъра на почти всяка голяма галактика се крият свръхмасивни черни дупки. Те представляват изключително плътни обекти с толкова силна гравитация, че нищо – дори светлината – не може да им се изплъзне, поради което за учените е изключително трудно да разберат какво се случва вътре в тях.

Изследването на звезди като S301 може да помогне на астрономите да измерят тези загадъчни свойства, включително скоростта на въртене на свръхмасивната черна дупка. Съвременните телескопи помагат да бъдат откривани по-бледи звезди, които преди това са убягвали на наблюденията, така че е възможно да има дори по-бързи такива, които тепърва предстои да бъдат засечени.

Смята се, че черните дупки се въртят – и то толкова силно, че усукват самата тъкан на пространството и времето около себе си. Потвърждаването на това въртене обаче е трудно, тъй като черните дупки не излъчват и не отразяват светлина, което ги прави невидими. Учените могат да наблюдават тяхното въртене единствено чрез ефекта, който то оказва върху пространството около тях.