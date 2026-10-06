Предсказание на Ванга за 2027 г. отново взриви интереса към златото

Името на Ванга отново се оказа в центъра на световното внимание, този път заради златото и предполагаемо нейно предсказание за 2027 г. Според публикации, които отново започнаха да се разпространяват онлайн, българската пророчица е предупреждавала за тежка финансова криза или сериозен недостиг на парични средства, който може да разклати доверието в традиционната банкова система.

В такъв сценарий хората и инвеститорите биха могли масово да се насочат към златото като убежище, пише Wionews. Важно е обаче да се подчертае, че няма надеждно потвърждение, че Ванга действително е изричала подобно пророчество.

Предсказанието, което отново обикаля света

Според разпространяваната версия през 2027 г. може да настъпи сериозно сътресение във финансовата система. Твърди се, че недостигът на ликвидност и отслабването на доверието към банките ще направят златото още по-търсено.

Именно тук се появява и най-сензационната част от историята - онлайн публикации свързват предполагаемото предсказание на Ванга с възможно поскъпване на златото с 25-40%.

Тези числа обаче не произлизат от автентичен запис на нейни думи и не са потвърдени от независим източник. Те са част от по-късни интерпретации, които се разпространяват в интернет и периодично отново стават популярни.

Най-голямата загадка - казвала ли го е изобщо

И тук се появява добре познатият проблем с много от предсказанията, приписвани на Баба Ванга. Тя не е оставила известни собствени писмени записи на пророчествата си.

Голяма част от твърденията за бъдещето са запазени чрез разкази на хора, които твърдят, че са ги чули от нея, или чрез публикации, появили се години по-късно. Това прави изключително трудно да се установи кои думи действително са били нейни и кои са добавени или преиначени впоследствие.

Затова и предполагаемото предсказание за златото през 2027 г. трябва да се приема като легенда, приписвана на Ванга, а не като доказано нейно пророчество.

Златото наистина остава в центъра на вниманието

Любопитното е, че темата за Ванга се появява в момент, когато златото действително се търгува на високи нива и остава един от най-наблюдаваните активи в света. Това допълнително подхранва интереса към всякакви предсказания и сценарии, свързани с благородния метал.

В интернет се разпространяват дори конкретни числа за възможната цена през 2027 г., но те нямат статут на официални прогнози и не произлизат от Ванга. Големи банки също очакват високи цени на златото през следващите години, но техните оценки се основават на икономически фактори като инфлация, геополитическо напрежение, действията на централните банки и политиката на Федералния резерв.

Това означава, че има реални финансови причини златото да остава скъпо, но те не доказват предполагаемото пророчество.

Ванга продължава да вълнува света

Вангелия Пандева Димитрова, известна като Баба Ванга, е родена през 1911 г. и се превръща в една от най-разпознаваемите мистични фигури на Балканите. След като губи зрението си като дете, около нея постепенно се създава легендата за необикновени способности и предсказания.

През годините на Ванга са приписвани пророчества за редица големи световни събития - атентатите от 11 септември, Чернобил, смъртта на принцеса Даяна, цунамито в Индийския океан, Брекзит и възхода на „Ислямска държава“.

Нейни почитатели дори твърдят, че около 85% от предсказанията й са се сбъднали. Тази цифра обаче никога не е била независимо доказана.

Именно липсата на автентични писмени записи оставя много от тези истории в зоната между легендата и действително изреченото. Но едно е сигурно - десетилетия след смъртта й името на Баба Ванга продължава да предизвиква огромен интерес, а всяко ново приписвано й пророчество бързо обикаля света.