Петък 13-и носи и късмет. Пет поверия за щастие и защита

Петък 13-и отново разпалва въображението на суеверните хора. Едни избягват важните решения, други не смеят да тръгнат на път, а трети се оглеждат за черни котки и счупени огледала. Но според народните поверия има и начини да привлечем късмета, вместо да се страхуваме от нещастия. При това 13 ноември 2026 г. крие едно особено любопитно съвпадение - страховитата дата е и Световен ден на добротата.

Пет малки ритуала срещу лошия късмет

Едно от най-популярните поверия е чукането на дърво. Според традицията, когато човек се похвали с нещо хубаво, трябва да почука три пъти на дървена повърхност, за да не предизвика съдбата.

Разсипаната сол също се смята за лоша поличба. Старият обичай повелява да вземем щипка и да я хвърлим през лявото рамо, за да прогоним неприятностите.

Подковата е друг известен символ на щастието. Според едно от поверията тя трябва да бъде поставена с краищата нагоре, за да събира късмета, вместо да го изпуска.

Четирилистната детелина пък се свързва с надеждата, любовта, вярата и щастието. Намирането й се приема за знак, че предстои нещо хубаво.

И накрая - черната котка. Макар в много европейски страни тя да се смята за лоша поличба, в Япония и някои други култури е символ на защита и благополучие. Така че срещата с черна котка изобщо не означава непременно нещастие.

Най-голямата изненада на петък 13-и

На 13 ноември светът отбелязва и Деня на добротата, създаден през 1998 г. от международното движение World Kindness Movement. Празникът насърчава малките добри жестове - помощ на непознат, мило послание, подкрепа за близък човек или грижа за животно.

Така през 2026 г. денят, смятан от мнозина за най-нещастния в календара, съвпада с празник, посветен на доброто.

Интересното е, че не навсякъде петък 13-и предизвиква страх. В Испания и някои латиноамерикански страни за по-нещастен се смята вторник 13-и, докато в Италия особено лоша слава има числото 17.

Страхът от петък 13-и има различни предполагаеми корени, но съвременното суеверие придобива популярност сравнително късно. Според Националната библиотека на Конгреса на САЩ няма едно-единствено доказано историческо събитие, което да е поставило началото му.