Извънземните може да се крият на най-невероятни места. Учените вече знаят къде да ги търсят

Ако някъде във Вселената съществува живот, той може да се намира на светове, които изобщо не приличат на Земята. Ето някои от най-необичайните места, към които учените вече насочват вниманието си.

Досега търсенето на живот извън нашата планета беше съсредоточено предимно върху светове, подобни на собствения ни.

Изследвахме потенциално обитаеми планети, върху които може да има суша и вода, които се намират на подходящо разстояние от звездите си, така че температурите да бъдат близки до земните, и които обикалят около звезди, подобни на Слънцето.

Живот може да бъде открит дори на някои от луните, обикалящи около нашите съседи в Слънчевата система, като Марс или Юпитер.

Но какво ще стане, ако животът съществува на много по-странни места, отколкото сме предполагали?

Учените все по-често изследват необичайни среди, в които би могъл да се появи извънземен живот, а понякога използват и изключително нестандартни методи за откриването му.

От океани, затворени под дебели ледени кори, до търсенето на характерни закономерности, оставени от цивилизации, които се преместват от звезда на звезда – идеите стават все по-разнообразни.

„Държим очите си отворени и обмисляме различни признаци на живот, които бихме могли да търсим“, казва Лиза Калтенегер, астробиолог от Корнелския университет в САЩ и автор на книгата Alien Earths („Извънземни Земи“).

„Разширяваме границите на възможното, за да не пропуснем следите от живот.“

Всички живи организми на Земята имат няколко общи потребности.

Всеки познат ни организъм се нуждае от течна вода и източник на енергия – слънчева светлина за растенията и храна за животните.

Всички те са изградени и на основата на въглерода. Без него на нашата планета не би съществувал нито простият, нито сложният живот.

Но другаде във Вселената тези условия може и да не са задължителни.

Гореща и задушаваща: може ли Венера да крие живот?

Едно от местата, които вече показват неочакван потенциал за съществуването на живот, е Венера.

През 2020 г. астрономи обявиха, че са открили възможни следи от газ, наречен фосфин, в нейната атмосфера.

Този газ може да се образува вследствие на процеси като вулканични изригвания. Самото му наличие на Венера продължава да бъде предмет на научни спорове.

Но фосфинът може да бъде произвеждан и от живи организми.

„Определено не очаквахме Венера да може да поддържа живот“, казва Дейв Клемънтс, астроном от Импириъл Колидж в Лондон.

Всъщност идеята е изказана още през 60-те години на миналия век от прочутия учен и писател Карл Сейгън.

На пръв поглед Венера изглежда изключително неподходящо място за живот.

Температурата на повърхността ѝ може да надхвърли 400 градуса по Целзий, а налягането, създавано от плътната ѝ атмосфера, е сравнимо с онова, което бихме изпитали на дъното на земните океани.

Но на височина между 55 и 65 километра над повърхността условията са съвсем различни.

Температурите и налягането там са най-близките до земните от всички места в Слънчевата система извън нашата планета.

Именно в тази област учените предполагат, че би могъл да съществува живот – под формата на микроби, носещи се във водните капчици сред облаците и отделящи фосфин.

За да научат повече, изследователите планират няколко мисии до Венера.

Клемънтс участва в британски проект, наречен Verve – Venus Explorer for Reduced Vapours in the Environment.

Предвижда се миниатюрният космически апарат, голям приблизително колкото кутия за обувки, да достигне Венера като допълнителен товар на европейската мисия EnVision, чието изстрелване е планирано за 2031 г.

След пристигането си Verve ще се отдели и ще навлезе в продълговата елиптична орбита, която периодично ще го отвежда от голяма височина до много по-близки разстояния от атмосферата на планетата.

Там апаратът ще търси следи от фосфин и други вещества, които биха могли да подскажат за съществуването на живот.

„Ще разполагаме с приемник, настроен специално към дължините на вълните, които ни интересуват“, обяснява Клемънтс.

Сред веществата, които екипът възнамерява да изследва, са фосфинът, амонякът и водородът.

Взети заедно, измерванията могат да подскажат дали в атмосферата на Венера се носят живи организми.

„Това няма да бъде откриване на извънземен живот от типа да се ръкуваме с малки зелени човечета“, уточнява Клемънтс.

„Става дума за постепенно натрупване на доказателства.“

Екипът на Verve все още очаква решението на Европейската космическа агенция дали апаратът ще бъде включен в мисията EnVision.

Междувременно американската компания Rocket Lab и Масачузетският технологичен институт разработват друга мисия до Венера, наречена Morning Star.

Според плановете малка сонда може да бъде изпратена към планетата още през 2026 г.

Целта е тя да навлезе в атмосферата и да потърси възможни признаци на живот чрез метод, наречен флуоресценция.

„Повечето хора са съгласни, че Марс и Европа са основните кандидати за откриване на живот“, казва Клемънтс.

„Но може би Венера е изненадващият претендент, на когото никой не залага.“

Безжизненото джудже, което може да е имало океан

На друго място в Слънчевата система една планета джудже също привлича вниманието на изследователите.

Това е Церера, разположена в астероидния пояс между Марс и Юпитер.

Малкият свят е приблизително четири пъти по-малък от нашата Луна и има сивкав, на пръв поглед напълно безжизнен вид.

Но когато космическият апарат Dawn на НАСА обикаля около Церера между 2015 и 2018 г., учените забелязват нещо необичайно.

По повърхността се виждат ярки петна, които изглеждат като отлагания от силно солена вода.

През август 2025 г. Сам Курвил от Университета на щата Аризона предлага изненадваща хипотеза.

Според него в миналото Церера може да е притежавала условия за живот.

Той допуска, че под повърхността ѝ някога е съществувал океан, захранван от постоянен източник на топлина.

Това би осигурило някои от най-важните условия за възникването на живот.

А ярките петна, които днес се виждат по повърхността, може да са следи от древния океан, чиито солени води са прониквали нагоре от недрата на планетата.

„Церера разполага с немалко от основните съставки, необходими за живот“, казва Курвил.

Сред тях са въглерод, сяра, азот, кислород, фосфор и вода.

„Но ви трябва и енергия. Нещо, от което животът да черпи сили, за да съществува.“

Изследването на Курвил показва, че преди около 2,5 милиарда години Церера може да е разполагала с подобен източник на енергия.

Той би могъл да се дължи на химични реакции във вътрешността ѝ, по-специално на разпадането на дългоживеещи радиоактивни изотопи като калий-40.

Разпадането на подобни изотопи може да отнеме повече от милиард години.

„Точно това може да поддържа Церера топла и дори да повиши температурите във вътрешността ѝ до 500 градуса по Целзий“, обяснява Курвил.

Според него подобна топлина е достатъчна, за да предизвиква химични процеси, способни да осигуряват енергия за живот.

За да се установи със сигурност дали някога на Церера е имало подходящи условия, ще трябва да бъде изпратен космически апарат.

Той би могъл да вземе проби от повърхността, например от някое от ярките петна, и да ги върне на Земята.

„Тогава ще можем да подложим пробата на всякакви невероятни анализи“, казва Курвил.

НАСА вече е разглеждала възможността за подобна мисия.

Океани, заключени под километри лед

По-далеч в Слънчевата система учените проявяват все по-голям интерес към океаните, скрити под дебели ледени кори.

Два космически апарата вече пътуват към Юпитер, за да изследват предполагаемите океани под повърхностите на неговите луни.

Единият е Europa Clipper на НАСА, насочен към Европа, а другият е Jupiter Icy Moons Explorer, известен като JUICE, на Европейската космическа агенция, който ще изследва Ганимед и други спътници на Юпитер.

Особено обещаваща изглежда Европа.

Учените предполагат, че нейният океан е в пряк контакт със скалисто морско дъно.

Това би могло да създаде среда, богата на хранителни вещества, подходяща за съществуването на микроби.

Смята се, че понякога вода от подледения океан достига до замръзналата повърхност на Европа.

Europa Clipper ще се опита да изследва подобни процеси от разстояние.

В бъдеще учените мечтаят да изпратят и спускаем апарат, оборудван със специална сонда, която да разтопи леда.

Тя би могла да си проправи път през няколко километра замръзнала кора, да достигне океана и да започне пряко търсене на живот.

Европа и Енцелад – една от луните на Сатурн – отдавна са сред най-обещаващите места за подобни изследвания.

Но учените все по-често установяват, че океани може да са съществували и във вътрешността на много други светове.

До тези предположения те достигат чрез повторен анализ на данни от космически апарати и телескопи.

„Начинът, по който мислим за ледените светове с океани, се промени“, казва Алиса Родън, специалист по планетарни науки от Югозападния изследователски институт в САЩ.

Това значително разширява списъка с местата в Слънчевата система, които потенциално биха могли да поддържат живот.

Мимас – луна на Сатурн, Тритон – спътник на Нептун, и дори далечният Плутон вече се разглеждат като възможни светове, под чиито повърхности в определен период е имало течна вода.

А там, където е съществувала вода, може да са възниквали и условия за живот.

Това означава, че океани биха могли да се крият в много по-голямо разнообразие от небесни тела, отколкото сме си представяли – дори в светове, изключително отдалечени от Слънцето, като Плутон, или съвсем малки, като Мимас.

Цивилизации, които прескачат от планета на планета

Извън Слънчевата система един от основните методи за търсене на живот е изследването на атмосферите на планети, обикалящи около други звезди.

Тези светове се наричат екзопланети.

Астрономите вече започват да ги наблюдават с инструменти като космическия телескоп „Джеймс Уеб“, макар изследванията все още да са в начален етап.

Особен интерес предизвикват системи като TRAPPIST-1.

Тя включва седем планети с размери, близки до земните, които обикалят около червено джудже – звезда, значително по-малка от нашето Слънце.

Но един много по-нестандартен подход би могъл да бъде търсенето на следи от цивилизации, които се преместват от планета на планета.

Идеята е на Харисън Смит, астроном от Института по науки в Токио.

Ако някъде в Галактиката съществува високоразвита извънземна цивилизация, тя може би вече е изчерпала ресурсите на родната си планета.

Това би било особено вероятно, ако е съществувала много по-дълго от човечеството.

В такъв случай нейните представители биха могли да се преместят на други светове.

Според Смит характерни закономерности в атмосферите на различни планети биха могли да издадат присъствието на цивилизация, която се придвижва от едно място на друго.

„Възможно е да открием нов начин за търсене на живот, като установяваме определено разположение на атмосферните характеристики“, казва той.

„Ако си представим, че подобно нещо се случва в голям мащаб, бихме могли да го забележим в закономерностите, които разкриват атмосферните наблюдения.“

Идеята е, че една извънземна цивилизация може да променя условията на всяка нова планета, на която се заселва, така че тя да заприлича на родния ѝ свят.

Този процес се нарича тераформиране.

Ако няколко близки планети, обикалящи около една и съща звезда или около различни звезди, имат необичайно сходен атмосферен състав, това би могло да бъде признак за подобна дейност.

„Ако пътувате между планети, ще искате атмосферата да бъде удобна за вас“, обяснява Смит.

„И това би се проявило независимо каква технология използвате, за да я промените.“

Един от начините за проверка на тази идея е бъдещият европейски космически телескоп Ariel.

Предвижда се той да бъде изстрелян през 2031 г. и да изследва атмосферите на 1000 екзопланети.

Наблюденията могат да помогнат на астрономи като Смит да търсят нови признаци на живот.

„Ariel ще отвори вратата към много нови подходи“, казва той.

Взривени звезди и летящи космически обекти

Друго необичайно място, където бихме могли да търсим извънземен живот, са околностите на пулсарите.

Това са останки от избухнали звезди, с размерите на град, които могат да се завъртат хиляди пъти в минута.

Някои от тях са известни като „пулсари паяци“.

При тези системи пулсарът постепенно разкъсва своята звезда спътник.

На пръв поглед подобна среда изглежда напълно враждебна към живота.

Но според Клеман Видал, философ от Свободния университет в Брюксел, тя може да предложи начин за придвижване на високоразвита цивилизация през Галактиката.

В такива системи пулсарът изпарява материал от звездата спътник.

Това може да създаде тяга.

Ако напреднала цивилизация успее да обгради звездата с машини, например с конструкция, подобна на сферата на Дайсън, тя би могла теоретично да насочва тази тяга.

Така цялата система би се превърнала в своеобразен двигател за изследване на Галактиката.

Видал вече е забелязал една система с пулсар паяк, която според него заслужава допълнително внимание.

Изчисленията показват, че след около 420 години тя ще премине близо до друга звезда.

„В мащабите на звездната динамика това е изключително кратък период и много малко вероятно събитие, защото Космосът е предимно празно пространство“, казва той.

Според Видал подобна траектория поражда въпроса дали е възможно система, оборудвана с конструкция като сферата на Дайсън, умишлено да се насочва към друга звезда.

Засега това остава спекулативна хипотеза.

Огромни компютри около черна дупка

Други методи за търсене на високоразвит извънземен живот засега не са дали резултат.

Проекти като Breakthrough Listen се опитват да открият радиосигнали, които биха могли да произхождат от технологично напреднали цивилизации.

Но досегашното търсене на мощни радиопредаватели около най-близките до Слънцето звезди не е довело до потвърдено откритие.

Затова астрономите започват да разглеждат все по-необичайни идеи.

Джейсън Райт, астроном от Пенсилванския държавен университет, посочва например възможността да се търсят „гигантски компютри, обграждащи черната дупка в центъра на Млечния път“.

Това би било крайно неочаквано място за откриване на признаци от живот.

Но подобна среда може да предложи огромни количества енергия, която една високоразвита цивилизация би могла да използва.

Ами ако извънземните ни посетят първи?

Още една възможност може да се окаже много по-близо до Земята.

От време на време обекти, произхождащи от други звездни системи, преминават през нашата Слънчева система.

Досега са регистрирани три такива междузвездни обекта.

Всички са определени като астероиди или комети.

Но според Джейсън Райт не бива напълно да се изключва възможността някой бъдещ посетител да се окаже извънземен космически кораб, изпратен да изследва планетите около Слънцето.

Ако това се случи, бихме могли да открием характерни признаци на технология с помощта на телескопи като обсерваторията „Вера Рубин“ в Чили.

Тя започна да функционира с пълен капацитет през лятото на 2026 г.

Например подобен обект би могъл да демонстрира признаци на собствено ускорение или промяна в траекторията, която трудно може да се обясни само с гравитационните сили.

„Може би той ще има собствена тяга“, предполага Райт.

Това би могло да промени орбитата му, докато преминава покрай Слънцето.

„За първи път обсерваторията „Рубин“ ще има възможност да открива подобни неща.“

Колкото и невероятно да изглежда, може би един преминаващ космически кораб действително ще се окаже първият признак за съществуването на извънземен живот.

Или пък това ще бъдат следи от газ в атмосферата на привидно безжизнена планета.

Може да са струи, богати на биологични вещества, които изригват от океан под замръзнала повърхност.

А може би ще забележим признаци, че бързо въртяща се звезда внезапно променя посоката си.

Ако някъде там съществува живот, идеи как да го открием определено не липсват.