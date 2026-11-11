Магнитна буря проби защитна бариера на Земята. Стана нещо невиждано

Една от най-загадъчните защитни бариери около Земята се оказа далеч по-уязвима, отколкото учените предполагаха. Мощна слънчева буря е предизвикала проникването и ускоряването на опасни електрони в област, която повече от десетилетие се смяташе за практически непроницаема. Японски спътник е регистрирал увеличение на потока от високоенергийни частици над 5000 пъти. Откритието, направено след анализ на събитията от май 2024 г., разкрива нови подробности за защитата на нашата планета и рисковете за космическите апарати.

Невидимият щит, който обгръща Земята

Около нашата планета съществуват две огромни области, изпълнени със заредени частици, задържани от земното магнитно поле. Те са известни като радиационните пояси на Ван Алън и имат приблизително формата на гигантски пръстени.

Външният пояс съдържа предимно електрони, които придобиват огромна енергия под въздействието на процеси, свързани със Слънцето. Във вътрешния пояс се срещат много високоенергийни протони, част от които се образуват вследствие на взаимодействието между космическите лъчи и земната атмосфера.

Особен интерес за учените представляват така наречените „електрони убийци“. Това са частици, които могат да се движат със скорост, близка до скоростта на светлината.

Те притежават достатъчно енергия, за да проникват през защитните покрития на спътниците, да повреждат чувствителната им електроника и да съкращават експлоатационния им живот. Повишената концентрация на подобни частици създава и радиационни рискове за астронавтите.

През 2014 г. наблюденията на космическите апарати „Ван Алън“ на НАСА разкрили изненадващо отчетлива граница на разстояние около три земни радиуса от центъра на планетата.

Най-енергичните електрони почти никога не преминавали навътре през нея. Изследователите я нарекли „непроницаемата бариера“.

Първите съмнения се появили преди осем години

Дълго време учените смятали, че определени електромагнитни вълни в обгръщащата Земята студена плазма не позволяват на опасните електрони да достигат по-близките до планетата области.

Тези вълни разсейвали частиците и ги отклонявали от орбитите им. Така се създавала естествена граница, отвъд която високоенергийните електрони почти не прониквали.

Още през 2018 г. обаче започнали да се появяват съмнения в абсолютната устойчивост на тази бариера.

Изследователите предположили, че границата може да съществува не толкова заради непреодолима физическа преграда, колкото заради сравнително кратката продължителност на обичайните геомагнитни бури.

При подобни явления колебанията в магнитното поле придвижват електроните към Земята. Но бурите обикновено отслабват, преди частиците да успеят да проникнат достатъчно навътре.

През 2024 г. учени открили и друго любопитно явление. Анализ на наблюдения от периода 1996-2006 г. показал, че електромагнитни вълни, породени от мълнии, могат да насочват високоенергийни електрони от вътрешния радиационен пояс към земната атмосфера.

Слънцето отприщило буря от най-високата степен

Решаващото събитие настъпило през май 2024 г., когато Слънцето изхвърлило огромни количества намагнетизирана плазма в междупланетното пространство.

Последвала изключително мощна геомагнитна буря от категория G5 - най-високата степен по използваната за тези явления скала.

Магнитното поле на Земята било подложено на силни смущения, а въздействието на бурята достигнало дори до измервателни уреди на океанското дъно.

Необичайно мощното явление предизвикало значително намаляване на студената плазма около планетата. Така се образували условия за възникването на особен вид електромагнитни вълни, наречени „хорус“.

Именно те се оказали един от ключовите елементи в откритието.

Космически вълни, които звучат като птича песен

Международният научен екип, ръководен от космическия физик Йошизуми Мийоши от японския университет в Нагоя, установил, че вълните „хорус“ могат да ускоряват електроните до изключително високи енергии.

Те имат и една необикновена особеност.

„Когато бъдат преобразувани в звук, наподобяват птича песен“, разказва Мийоши пред научното издание „Сайънс алърт“.

При слънчевата супербуря от май 2024 г. тези вълни действали по различен начин от електромагнитните вълни, които обикновено разсейват електроните.

Вместо да ги отклонят, те създали условия частиците да получават допълнителна енергия непосредствено във вътрешната област на радиационните пояси.

Така електрони, способни да достигнат почти светлинна скорост, се появили в зона, която учените доскоро смятали за защитена от тях.

Японският спътник отчел увеличение над 5000 пъти

Най-силните доказателства дошли от японския научен спътник „Арасе“, който наблюдава радиационните пояси на Земята от 2017 г.

По време на отслабването на бурята апаратът регистрирал необичайно рязко увеличение на потока от високоенергийни електрони във вътрешната област.

При енергии около 3 мегаелектронволта измереният поток нараснал повече от 5000 пъти в сравнение със стойностите преди бурята.

Изследователите установили и нещо още по-интересно. Увеличаването на енергията на частиците не станало едновременно.

Първо се появили големи количества електрони с по-ниска енергия. Около половин денонощие по-късно били регистрирани и частици с по-висока енергия.

След приблизително още половин денонощие рязко се увеличил и потокът от електрони с енергия над 3 мегаелектронволта.

Тази последователност дала на учените важна следа. Тя показвала, че частиците не просто са били пренесени от по-далечни области към Земята, а постепенно са придобивали енергия на самото място.

Допълнителен аргумент било разпределението на електроните, при което се образувало отчетливо натрупване близо до границата на смятаната за непроницаема бариера.

Последиците се усещали с месеци

Необичайното състояние на радиационните пояси не изчезнало веднага след края на най-мощната фаза на бурята.

Спътникът „Арасе“ продължил да наблюдава постепенно намаляване на потока от високоенергийни електрони чак до октомври 2024 г., когато в околоземното пространство се разразила друга силна геомагнитна буря.

Резултатите от новото изследване са публикувани в научното списание „Геофизикъл рисърч летърс“ под заглавие „Локално ускоряване на електрони с енергия от няколко мегаелектронволта във вътрешността на непроницаемата бариера на Земята по време на супербурята от май 2024 г.“.

„Това откритие подчертава необходимостта да разберем и да предсказваме поведението на енергичните електрони при екстремни условия на космическото време“, заявява Йошизуми Мийоши.

Според ръководителя на изследването тези знания са важни за оценяването на радиационните рискове за космическите апарати и за подобряването на бъдещите прогнози за космическото време.