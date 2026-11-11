Преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби продължават

В столицата на Обединените арабски емирства, Абу Даби, продължават подновените тристранни преговори между делегациите на Русия и Украйна с посредничеството на Съединените щати. Първият ден от срещата премина под формата на интензивни четиричасови сесии, а от украинска страна разговорите бяха официално определени като „конструктивни и съдържателни“.

Основният пробив и конкретен резултат до този момент е постигането на договорености за нова размяна на военнопленници, което беше определено от украинския лидер като значителна стъпка напред.

По време на вчерашните дискусии основните теми на масата включваха параметрите за прекратяване на конфликта, дългосрочните гаранции за сигурност на Украйна, както и очертаването на бъдещата архитектура за сигурност в Европа. Вашингтон е представен от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, като в предварителните консултации участие взеха и европейски партньори и представители на НАТО, за да се гарантира съгласуваност на позициите относно суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Въпреки напредъка по хуманитарните въпроси, позициите на страните по основните териториални и стратегически въпроси остават сложни, като Москва настоява за отчитане на нейните искания, а Киев и европейските му партньори подчертават необходимостта от траен мир, базиран на международното право.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази задоволство от активните послания и ангажираността на САЩ в усилията за постигане на справедливо решение. По време на свое изявление в датската столица Копенхаген, украинският държавен глава акцентира върху необходимостта Европа да действа координирано и призова европейските партньори още през настоящия месец да определят свой официален представител за преговорния процес.