Очевидец за ада на "Тракия": Горяха тирове, коли се обърнаха в полето (СНИМКИ)

Два тежки верижни инцидента с участието на десетки автомобили затвориха автомагистрала „Тракия“ в района на 289-ия километър в посока Бургас и в платното за София. По първоначална информация има много пострадали. На място са екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ.

Снимки: бТВ

Първият сигнал за тежката катастрофа е подаден в 7:10 часа. Малко след това е настъпил и втори верижен сблъсък в платното за движение към София.

Очевидецът Тодор Пенев, който се намира на мястото на инцидента, разказа, че заради гъстата мъгла и мократа пътна настилка видимостта е била силно ограничена.

„Асфалтът е много мокър, мъглата беше страшно гъста“, разказа той. И допълни, че към 9:30 часа тази сутрин тя не само не се разсейва, но става още по-гъста.

Снимки: бТВ

По думите му на мястото има десетки ударени автомобили, камиони и бусове. Някои от превозните средства са се запалили, но пожарите вече са били потушени от пристигналите екипи.

„Има страшно много камиони, ударени коли. Напред не може да се мине, има 10-15 камиона. Има коли встрани“, описа ситуацията очевидецът.

Той разказа още, че е видял автомобил, ударен в мантинелата, както и тежко пострадали превозни средства. Според него сблъсъците са настъпили при много кратка дистанция между автомобилите.

На мястото бързо са пристигнали няколко линейки, които са транспортирали пострадали. По думите на Пенев е имало и медицински хеликоптер, който е останал в района около 20-30 минути, но не е успял да кацне. Очевидецът допуска, че причината може да е била гъстата мъгла.

Снимки: бТВ

„Дойдоха четири-пет линейки много бързо. Хеликоптерът не можа да кацне. Имаше гъста мъгла“, разказа той.

Междувременно полицията е започнала действия по освобождаване на пътя. На място са изпратени множество екипи, а движението постепенно се организира така, че автомобилите да могат да преминават.

Заради тежките инциденти и в двете посоки на магистралата шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да следват указанията на органите на реда.