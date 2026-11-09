Разкриха големите тайни на Виктория Петрова

Популярната новинарка Виктория Петрова, родена във Варна, е сред знаковите лица в ефира на телевизия Би Ти Ви. Като дете тя ненавиждала София, където прекарвала летните ваканции при баба си и пази лоши спомени от софийския диалект.

Журналистката започва професионалния си път в „Радио Варна“, а впоследствие учи философия, право и журналистика. В ефира тя редовно получава цветя и предложения за брак от непознати мъже.

В личния си живот обаче харесва партньори с чувство за хумор, като зад гърба си има брак с Добромир Иванов и сериозни връзки с Петър Бакърджиев и Красен Кралев.

Натовареното ежедневие в медиите не й позволява да бъде добра домакиня, затова тя изобщо не умее да готви. За сметка на това Виктория Петрова притежава впечатляващо образование,

говори 6 езика, включително китайски,

който е практикувала по време на две пътувания.

Отличните езикови умения й помагат да прави най-добрите си интервюта на английски език. Звездата води изключително здравословен начин на живот и категорично не пие никакъв алкохол.

За сметка на това водещата признава, че е пристрастена към кофеина и изпива по 4-5 чаши кафе дневно за концентрация. Наред с хуманитарните дипломи, през 2023 г. любознателната Виктория завършва и магистратура по микробиология в Нов български университет.