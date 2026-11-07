Ново любовно шоу - "Свекървата". Любимка на България става водеща

Любовта може да е между двама, но когато майката има решаваща дума, романтиката бързо може да се превърне в истинско изпитание. Особено ако за сърцето на един мъж се борят цели 24 жени, а най-важният човек, когото трябва да впечатлят, се оказва неговата майка. Именно тази нестандартна формула стои в основата на новото онлайн риалити „Свекървата“, чиято премиера е насрочена за 13 ноември.

Снимка: Нова телевизия

Водеща на предаването ще бъде актрисата Ралица Паскалева, която зрителите познават и от „Игри на волята“. Този път тя ще бъде в центъра на една необичайна любовна история, в която романтичните чувства, семейните отношения и майчините очаквания ще се сблъскат в името на голямата награда – любовта на един мъж.

24 кандидатки и една жена с последната дума

Концепцията на „Свекървата“ обръща познатия модел на любовните риалити формати. В тях обикновено един мъж избира между няколко жени, воден от симпатията, привличането и собствените си представи за идеалната половинка. Тук обаче в уравнението влиза още един важен фактор – майката.

Двадесет и четири необвързани жени ще трябва да се преборят за вниманието на един мъж, но няма да е достатъчно просто да го впечатлят. Те ще трябва да спечелят и доверието на най-важната жена в живота му. Майката ще наблюдава кандидатките, ще ги опознава, ще задава неудобни въпроси и ще преценява коя от тях би била подходяща за нейния син.

Окончателният избор остава в ръцете на мъжа, но мнението на майка му ще има съществена роля. Така всяка участничка ще трябва да намери деликатния баланс между това да бъде себе си, да спечели мъжкото внимание и да не предизвика неодобрението на бъдещата си свекърва.

Изневери, пари и пластични корекции – нищо не е забранена тема

Предварителната концепция обещава разговори, които трудно биха останали само в рамките на обичайното запознанство. Кандидатките ще трябва да отговарят на въпроси за предишните си връзки, изневерите, финансовите си навици и дори за пластичните корекции.

Не по-малко любопитни са и въпросите към майките. Ревнуват ли синовете си от техните приятелки? Намесват ли се в личния им живот? Случвало ли се е да не одобряват избора им и да се опитват да променят решението им?

Самият ерген също ще трябва да покаже какви са отношенията му с майка му. Колко близки са двамата, колко често общуват и докъде се простира влиянието ѝ върху личните му решения? Именно тези въпроси могат да се окажат ключови за развитието на предаването.

Защото едно е майката да иска най-доброто за сина си, а съвсем друго – да решава коя жена е достойна да бъде до него. Границата между грижата и намесата често е тънка, а когато в нея се намесят 24 кандидатки, емоциите със сигурност няма да останат скрити.

Павел Колев и Ицака застават зад новия формат

Зад „Свекървата“ стоят Павел Колев и Ицака – популярни създатели на онлайн съдържание, познати и с проекта „Къщата на инфлуенсърите“. С новото риалити те залагат на формат, който съчетава любовно съревнование, семейни отношения, хумор и потенциал за сериозни конфликти.

Онлайн излъчването дава възможност на предаването да достигне до публика, която предпочита дигиталните платформи и социалните мрежи. А темата е от онези, които почти неизбежно предизвикват реакции – защото едва ли има човек, който да няма мнение за отношенията между свекърва и снаха.

Ралица Паскалева влиза в позната семейна тема

Изборът на Ралица Паскалева за водеща добавя любопитен личен нюанс към проекта. Актрисата има добри отношения със своята свекърва Дора – майката на съпруга ѝ, волейболиста Теодор Салпаров. Двете са пример за това, че връзката между снаха и свекърва не е задължително да бъде изпълнена с напрежение и съперничество.

В новото предаване обаче Паскалева ще трябва да наблюдава отношения, в които майчините очаквания могат да се окажат сериозно препятствие пред любовта. С нейното чувство за хумор и опит пред камерата тя ще бъде част от едно състезание, в което неудобните въпроси и неочакваните реакции вероятно ще бъдат неизбежни.

Може ли любовта да победи майчините изисквания?

Големият въпрос в „Свекървата“ е не просто коя от 24-те жени ще спечели сърцето на ергена. Предаването ще постави на изпитание и една от най-сложните семейни връзки – тази между майката и порасналия син, който трябва сам да избира с кого да сподели живота си.

Дали майката ще разпознае най-подходящата жена? Ще успее ли някоя от кандидатките да спечели едновременно мъжа и неговото семейство? И какво ще се случи, ако избраницата на сърцето се окаже неподходяща според майчините критерии?

Отговорите започват да се търсят на 13 ноември. В „Свекървата“ любовта ще има 24 лица, но само една майка ще трябва да реши коя от тях може да стане част от семейството. А понякога най-трудното изпитание пред една връзка не е да спечелиш човека до себе си, а да убедиш близките му, че си правилният избор.