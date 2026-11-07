Балистичен кошмар над Киев: Русия атакува детска градина, Зеленски отчаяно иска ракети за „Пейтриът“

Нова нощ на взривове и тревога преживя Киев. Русия атакува украинската столица с няколко вълни балистични ракети в нощта срещу 7 ноември, нанасяйки щети на жилищни сгради и инфраструктурни обекти. Най-малко двама души са ранени, а сред повредените постройки е и сграда, в която се помещава детска градина.

Нападението дойде само часове след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Москва подготвя нова мащабна атака срещу енергийната система и гражданската инфраструктура на страната.

„Взривове в предградията на Киев. Врагът атакува инфраструктурата с балистични ракети“, съобщи кметът Виталий Кличко в Telegram, цитиран от Ройтерс.

Ракети една след друга, тревогата се връща

Първата вълна започнала малко преди 23 часа на 6 ноември. Според украинските военновъздушни сили най-малко шест балистични ракети били насочени към Киев в рамките на няколко минути.

В столицата отекнали поредица от мощни експлозии. Въздушната тревога била отменена след около половин час, но спокойствието не продължило дълго. Малко преди полунощ сирените отново прозвучали.

След 1 часа през нощта последвала нова серия от взривове.

По информация на Кличко отломки са поразили пететажна жилищна сграда в западната част на града. Повредена е фасадата на още една жилищна постройка.

В квартал „Соломянски“ е възникнал пожар в нежилищна сграда, а щети са нанесени и на детска градина.

Спасителни екипи са изпратени към засегнатите места.

В Киевска област също има пострадал. След нападение с реактивен дрон по жилищна сграда мъж е бил изваден от развалините и откаран в болница с изгаряния и множество рани от осколки.

Властите предупредиха жителите да останат предпазливи, тъй като опасността от нови атаки не е отминала.

Електроцентрали и подстанции сред целите

Според информация на ДПА, позоваваща се на украинските военновъздушни сили и наблюдатели, сред предполагаемите цели на руските удари са били топлоелектрически централи в Киев и южно от столицата, както и електрическа подстанция западно от града.

Последните седмици са особено тежки за украинската енергийна система. Руските атаки срещу електропреносната мрежа и производствените мощности предизвикаха продължителни прекъсвания на електроснабдяването, проблеми с водата и затруднения с отоплението.

На 3 ноември Киев преживя една от най-мащабните атаки срещу енергийната си инфраструктура за годината.

С настъпването на студените месеци възстановяването на повредените съоръжения става все по-спешна задача.

Зеленски: Всеки ден забавяне е критичен

Малко преди новите удари президентът Володимир Зеленски предупреди във вечерното си видеообръщение, че украинското разузнаване разполага с данни за подготвяни нови руски нападения.

По думите му мишените могат да включват електроцентрали, мостовете над Днепър и други обекти от гражданската инфраструктура.

„Военновъздушните сили и въоръжените сили на Украйна се подготвят за отбрана. Няма да бъде лесно“, заяви президентът.

Той отправи нов настоятелен призив към западните съюзници да ускорят доставките на ракети за американските зенитно-ракетни комплекси „Пейтриът“ (Patriot), които са сред основните средства за защита срещу балистични заплахи.

„Всеки ден от графика за доставка е критично важен“, подчерта Зеленски.

Украинският държавен глава призова партньорите на Киев да не отлагат изпращането на необходимите боеприпаси.

Одобрени ракети за милиарди, но доставките са далеч

През последната седмица американският Държавен департамент одобри продажбата на 500 ракети „Пейтриът ПАК-3“ (Patriot PAC-3) за Украйна на приблизителна стойност 2,1 милиарда долара.

Проблемът е, че според обявените срокове доставките не се очакват преди началото на следващото десетилетие.

Това оставя значителна разлика между непосредствените нужди на украинската противовъздушна отбрана и времето, необходимо за получаването на новите ракети.

Зеленски настоява тази празнина да бъде преодоляна с ускорени доставки от съюзниците.

Украйна продължава ударите срещу руския петролен сектор

На фона на руските нападения украинските сили продължават операциите срещу обекти от руския петролопреработвателен сектор.

Зеленски определи тези действия като отговор на ударите срещу украинската енергийна инфраструктура.

Междувременно дипломатическите усилия за прекратяване на войната продължават. Според Ройтерс на 10 ноември в Абу Даби се очаква да започнат нови преговори с участието на украински и руски представители и посредничеството на САЩ.

Последният предишен кръг на подобни разговори се е състоял през февруари.

Докато се подготвят новите дипломатически срещи, украинските власти продължават да оценяват щетите от нощната атака срещу Киев. Пълният им размер все още не е установен.