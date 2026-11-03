Службите в Киев започнаха масови разследвания след бруталния скандал с насилствена мобилизация в Петропавловска Борщаговка, който заплашва да разцепи обществото и военното командване в най-критичния момент от войната. Случаят с т.нар. „къща на ужасите“ в селото се превърна в основна тема за международните анализатори, след като разкри дълбокото напрежение в стрваната седмица преди преговорите за мира, които започват в Абу Даби.

Държавното бюро за разследвания на Украйна официално обяви, че започва мащабно наказателно производство за случващото се в частния имот. Това се случва дни след като пред сградата, функционирала като временен пункт за настаняване на мобилизирани войници към 1-ви корпус на Националната гвардия „Азов“, продължава обсадата от гневни близки и местни жители.

Напрежението ескалира в истинска градска война с хвърляне на камъни, палене на димки и намеса на полицията със сълзотворен газ, след като се разпространиха информации, че в подземията на имота против волята им се държат и малтретират десетки мъже.

На място пристигна лично шефът на кабинета на Зеленски Кирило Буданов, който изведе от сградата 14-годишно момче и изрече зловещите думи: „Има много такива сгради“.

Командирът на „Азов“ Денис Прокопенко („Редис“) се опита да контрира, че медийният шум е изцяло в интерес на руската пропаганда. Случаят обаче изкара наяве жестоката реалност за т.нар. ями. Това са тайни пунктове, в които насила мобилизирани или опитали да дезертират мъже биват малтретирани преди изпращането им на най-опасните точки на фронта.

Стив Уиткоф и Мелания Тръмп натискат за Абу Даби

Вътрешният взрив в Киев съвпада по драматичен начин с огромния дипломатически натиск от Вашингтон. Само преди часове специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, официално потвърди, че следващата седмица САЩ ще съберат делегациите на Украйна и Русия в Абу Даби за ключови преговори.

Според публикацията на Уиткоф в социалните мрежи, на масата ще бъдат поставени споразумения за следвоенна сигурност, хуманитарни мерки и окончателно прекратяване на конфликта.

В тази дипломатическа офанзива изненадващо се появи и първата дама Мелания Тръмп.

Източници от Вашингтон разкриват, че Мелания е поела силен личен ангажимент към хуманитарната част на преговорите, настоявайки за незабавна деескалация и защита на цивилните и семействата, засегнати от конфликта.

Този хуманитарен натиск от Белия дом прави разкритията за „къщата на ужасите“ край Киев изключително неудобни за украинското правителство.

Зеленски в паника

Вчера президентът Зеленски даваше ултиматум на Тръмп, че ще спре ударите по Русия, само ако получи американски ракети. Дали си даваше сметка, че ядосвайки господаря на света точно преди съдбоносните му избори, това съвсем не е безобидно?

Днес обаче, притиснат между вътрешните протести и международния фронт за мир, украинският президент свали гарда и направи изявление, с което потвърди готовността си да седне на масата за преговори.

„Готов съм за преговори за край на войната. Сега да видим какво ще каже Путин“, обяви Зеленски.

Анализаторите обаче са категорични, че разкритията за бруталните методи на насилствена мобилизация в Петропавловска Борщаговка сериозно отслабват моралните и политически позиции на Киев точно преди срещата в ОАЕ.

Ако Зеленски не успее бързо да овладее скандала с тайните военни затвори, той рискува да отиде в Абу Даби като държавник, губещ контрол над собствените си силови структури.

През следващите дни и двете структури - ДБР и СБУ, ще трябва да дадат ясни отговори на обществото. Докато часовникът тиктака за Зеленски, Белият дом вече раздава картите за преговорите следващата седмица.

Тръмп ясно показва, че Белият дом е дал твърд ултиматум на Киев да се постигне напредък в мирните преговори в Абу Даби на 10 ноември.

А новината за предстоящото примирие вече взриви скритото напрежение в украинското общество. Близките на момчетата ясно показаха с щурма край Киев, че няма да позволят те да бъдат жертвани в задаващия се край на войната.

Светкавичното явяване на шефа на Буданов на мястото на сблъсъците пък доказва, че властта в Киев е в паника от това как тези брутални кадри ще повлияят на екипа на Тръмп и на Мелания, която лично пое контрола над хуманитарната линия за преговорите.