Гренландия прие историческо споразумение със САЩ

Парламентът на Гренландия ратифицира днес споразумението за сигурност, постигнато по-рано тази година с американския президент Доналд Тръмп, въпреки че представители на опозицията изразиха съмнения относно икономическите ползи от него, предаде БТА.

Споразумението беше подписано през септември от САЩ, Дания и Гренландия с цел да се сложи край на напрежението, предизвикано от многократните заплахи на Тръмп да установи американски контрол над богатия на природни ресурси и стратегически разположен арктически остров.

Гренландия е автономна територия в състава на Дания.

Документът предвижда разширяване на американското военно присъствие на острова, включително изграждането на две нови военни бази и разполагането на елементи от системата за противоракетна отбрана "Златен купол", предложена от Тръмп. Същевременно споразумението потвърждава суверенитета на Дания и правото на гренландците на самоопределение.

При днешното гласуване 16 депутати подкрепиха споразумението, нито един не гласува против, а седем се въздържаха. Още при първото обсъждане миналия месец мнозинството от депутатите изразиха подкрепа за споразумението.

През януари Белият дом съобщи, че Тръмп разглежда различни възможности за придобиване на Гренландия, включително евентуално използване на военна сила. Изявлението предизвика тревога сред европейските правителства и доведе до засилени дипломатически усилия за намаляване на напрежението.

Външният министър на Гренландия Муте Егеде определи ратифицирането на споразумението като важна стъпка за острова. "Трябва да приемем, че мирът и стабилността вече не са нещо, което можем да смятаме за даденост", заяви Егеде пред депутатите в столицата Нук малко преди гласуването.

По време на дебатите опозиционната партия "Налерак", която е сред най-активните политически сили, настояващи за независимостта на Гренландия, постави под въпрос икономическата изгода от споразумението.

"Искаме по-добро споразумение, от което да можем да се възползваме, когато станем независима държава. Настоящото споразумение обаче не ни носи никакви икономически ползи", заяви председателят на партията Пеле Броберг.

Предстои споразумението да бъде разгледано и от датския парламент. Първото обсъждане е насрочено за следващата сряда, а второто четене и окончателното гласуване се очакват на 19 ноември.

Споразумението ще влезе в сила след ратифицирането му от Гренландия и Дания, като не се изисква одобрение от Сената на САЩ.