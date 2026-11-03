Наглият убиец на кучето отиде в полицията с адвокат

Заподозреният за смъртта на трикилограмовото куче Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“ се яви в СДВР заедно с адвоката си, след като полицията го идентифицира и обяви за издирване. Мъжът ще бъде задържан и конвоиран до Четвърто районно управление за извършване на необходимите процесуални действия. Новината съобщи лично министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който обяви, че органите на реда са реагирали веднага след сигнала за жестокото убийство на животното.

„Заподозреният за убийството на кучето в столичния квартал Кръстова вада е в СДВР с адвоката си. Той ще бъде задържан и ще бъде конвоиран до 04 РУ за извършване на необходимите действия“, съобщи Демерджиев.

Вътрешният министър подчерта, че жестокостта към животни не бива да остава без последствия. Според него подобни прояви са предупредителен сигнал и за опасност от насилие срещу хора.

„Насилието над животни не може да се подминава. Не само, че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора“, заяви министърът.

Развитието идва след два дни на обществено напрежение, протести и разпространение на видеозапис, показващ последните секунди от живота на деветгодишния йоркширски териер. Кнопа издъхна вечерта на 1 ноември, след като мъж я ритна с такава сила, че животното отхвръкна към паркиран автомобил.

Трагедията се разиграва малко преди 21 часа в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“. Според разказите на очевидци нападението е предшествано от спор за разхождането на кучета край жилищна сграда. Видеокамера заснема как мъжът нанася удара, а животното пада на земята. След това между него и стопанина на Кнопа възниква физически сблъсък.

Собственичката на кучето Снежана Кишчук разказа в социалните мрежи, че Кнопа е била част от семейството им девет години. Според нея животното никога не е проявявало агресия, а нападението е станало единствено защото преминавало покрай къщата на мъжа.

Още преди смъртта на Кнопа жители на квартала разказват за агресивно поведение срещу други домашни любимци. Таня Бойкова твърди, че на 30 октомври непознат мъж я заплашил и ритнал кучето ѝ, докато го разхождала. Жената заявява, че е подала сигнал до полицията още същия ден.