Започна много тежка битка срещу Карлос Насар

Карлос Насар още не е докоснал щангата в Китай, а битката за короната му вече започна. Засега с числа, прогнози и въпроси дали господството му приключва. Али Алипур е заявил 400 килограма в двубоя, още двама съперници - по 395, а българинът - 390. За някои това сякаш е достатъчно, за да започнат да търсят следващия шампион.

Само че предварителната заявка не носи медал. Четиристотин килограма на хартия не тежат. Тежат, когато трябва да ги събереш с успешни опити пред съдиите, под напрежение и без право на безкрайни поправки.

На 4 ноември в Нинбо Насар ще преследва четвърта световна титла в четвърта различна категория. Задачата е огромна. Но преди някой да го обяви за свален от върха, трябва да се намери човек, който да го победи.

Ташкент 2021, Манама 2024, Фьорде 2025. Три световни титли, спечелени последователно в категории до 81, 89 и 94 килограма. Между тях - олимпийското злато в Париж. Към тази колекция се прибавят четири европейски титли и два сребърни медала от континентални първенства.

Това минало няма да вдигне следващата тежест вместо Карлос. Дава обаче достатъчно основания предварителните сметки да се правят с повече уважение към възможностите му.

Преди година в Норвегия Насар приключи изхвърлянето със 173 килограма. След това изтласка 222 и стигна до световното злато с двубой от 395 килограма. Показа колко бързо може да се промени едно състезание, когато започне по-силното му движение.

Сега категорията е до 95 килограма, а конкуренцията изглежда готова да поиска още повече от него. Заявените 390 килограма обаче не са таван на възможностите му. Те са начална информация за състезание, чийто истински сценарий ще бъде написан на подиума.

ук няма място нито за предварително отписване, нито за удобното убеждение, че Карлос винаги ще намери начин. Зад всяко негово впечатляващо постижение стои тяло, което понася огромно натоварване. И най-големият шампион зависи от готовността си в конкретния ден.

Промените около храненето, възстановяването и терапевтичната работа също ще бъдат наблюдавани внимателно. Включването на Кирил Танев и Венцислав Стоянов носи очаквания, но резултатът още не съществува. Няма основание предварително да се раздават нито заслуги, нито обвинения.

Случилото се с Ангел Русев вече показа колко жестоко може да бъде едно световно първенство. Шесткратният европейски шампион получи контузия още в първия си опит при 60-килограмовите, не записа успешно изхвърляне и не излезе за изтласкването.

Дениз Данев също остана без двубой. Той преодоля 115 и 117 килограма в изхвърлянето, но след това направи три неуспешни опита в изтласкването.

Това е тежък старт за българското участие. Насар обаче не бива да бъде товарен със задължението да поправя всяко разочарование. Неговата собствена задача е достатъчно голяма, пише gol.bg.