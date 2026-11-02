Европейски гранд се ослушва за Хулио Веласкес

Шотландски сайт постави старши треньора на Левски Хулио Веласкес като вариант за заместник на Мартин О'Нийл в Селтик. Свързаният с "детелините" 67hailhail.com счита, че испанецът може да извади местния гранд от кризата. След загубата от Фолкърк снощи най-успешният шотландски клуб има само три победи в последните си десет двубоя във всички турнири.

Ето какво пишат шотландците:

"Преди 12 месеца Мартин О'Нийл беше спасителят на Селтик, но сега "детелините" се нуждаят от човек, който да ги измъкне от кризата след ужасяващата серия от резултати.

Загубата от Фолкърк означава, че Селтик е спечелил едва три от последните си десет мача във всички турнири, а съмненията дали северноирландецът е правилният човек, който да води отбора напред, стават все по-сериозни.

Селтик все още е начело в класирането, но ако проблемите не бъдат решени скоро, тимът може да загуби лидерската си позиция. Затова, ако ръководството реши да предприеме треньорска промяна, ето трима специалисти, които биха могли да заменят О'Нийл и да внесат свеж полъх на "Селтик Парк".

Първото предложение е малко изненадващо, тъй като насочваме поглед към България и работата, която Хулио Веласкес върши начело на Левски София. Веласкес сложи край на 14-годишната доминация на Лудогорец, спечелвайки титлата в българското първенство и връщайки Левски в Шампионската лига. Освен това отборът започна стабилно участието си в Лига Европа, където постигна победа като гост на Виктория Пилзен. Испанският специалист не само е свикнал да работи в клуб, от който се очаква да печели титли, но и е доказал, че умее да изгражда отбори, способни да бъдат конкурентоспособни на европейската сцена."

Другите двама, които сайтът, свързан със Селтик, предлага, са Киърън Маккена и Дик Шройдер. Първият е бившият мениджър на Ипсуич, който изведе клуба до Висшата лига. Вторият пък е наставник на НЕК Наймеген - тим, срещу който Левски завърши наравно като гост в Лига Европа.