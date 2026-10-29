Вбесиха Хулио Веласкес с въпрос за Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите, за да отговори на въпроси относно предстоящото гостуване на Дунав от 14-ия кръг на efbet Лига.

Двубоят ще се състои в събота (31 октомври) от 16:30 часа на “Градски стадион” в Русе, а Веласкес се изказа доста остро на първия въпрос, касаещ снощното равенство с Арда (1:1). Испанският специалист разясни, че "сините" не са Реал (Мадрид) и не иска повче "токсични" въпроси.

"В този живот трябва да бъдем балансирани, когато питаме или отговаряме. И най-вече да имаме критерии. Не можем да идваме от мача с Виктория (Пилзен) и да си мислим, че сме Реал Мадрид. Искам да сваля шапка на футболистите. Изключително съм горд с тях, радват феновете. В процес сме да израстваме, за да стигнем на нивото на феновете. Трябва да имаме правилния критерий и тази токсичност от въпроси като този да ги забравим. Позитивизъм", започна Веласкес.

"Благодарение на работата на играчите сме в различни турнири. Нещо, което е невероятно. Това доведе да играем дълго време извън вкъщи. Не е често срещано да сме толкова мачове като гост, но го приемаме. Още един опит за мен.

Запознати сме с Дунав и новия треньор, но главния фокус сме ние. Трябва да имаме правилния капацитет и отговори на контекста. Различните мачове имат различни обстоятелства - терен и така нататък", допълни предводителят на родния шампион.

"Очевидно е, че нашият фокус е в мача през уикенда. Казаха ми за жребия. Той е такъв, какъвто е. Хубаво е, че ще играем вкъщи и ще имаме допълнителен играч. Ще мислим за него, когато дойде срещата.

Страстта на феновете е невероятна. Това е напред в бъдещето. Имаме много мачове преди това", отговори Веласкес на въпрос за днешния жребий, който отреди на "сините" да приемат Лудогорец в 1/8-финалите за купата на България