Хитов автомобил е №1 на вторичния пазар у нас, но се задават нови тенденции

Вторичният пазар на автомобили у нас продължава да бъде основният източник на превозни средства за българските шофьори. С оглед на икономическата среда и предпочитанията на купувачите, вносът и препродажбите на коли втора употреба надвишават тези на новите автомобили в съотношение близо 4 към 1. Забелязва се обаче плавна промяна в потребителското търсене - от класическите седани и хечбеци към кросоувърите и все по-търсените хибридни модели.

Немските марки категорично продължават да държат първенството по регистрации на вторичния пазар у нас.

Volkswagen Golf: Непоклатимият лидер на българския вторичен пазар. Популярността му се дължи на евтината поддръжка, богатия избор от двигатели и високата препродажна стойност. Най-търсени продължават да бъдат 5-о, 6-о и 7-мо поколение.

Volkswagen Passat: Вторият най-масов избор. Пред предпочитанията за семеен автомобил Passat остава еталон заради просторния интериор, удобството при дълъг път и икономичните TDI двигатели.

Mercedes-Benz (C-Class & E-Class): В премиум сегмента Mercedes държи силни позиции. C-класата и E-класата са сред най-търсените седани на старо, като купувачите ги предпочитат заради комфорта, надеждността на автоматичните скоростни кутии и имиджа.

Audi (A4 & A3): Компактният A3 и по-големият A4 са бестселъри сред по-младата публика. Основен плюс при тях е задвижването quattro, както и добрата антикорозионна защита.

BMW (3-та и 5-та серия): Моделите на баварците традиционно генерират висок брой препродажби, като динамиката на управление и спортният дизайн остават ключови за купувачите.

Сегментът на високопроходимите автомобили обаче отбелязва най-сериозен ръст в търсенето.

Toyota RAV4: Най-продаваната японска джипка втора ръка. Огромният интерес към RAV4 се дължи най-вече на изключително надеждните хибридни системи на Toyota, които предлагат нисък разход в градски условия.

Honda CR-V: Пред предпочитанията за семеен SUV с бензинов двигател, CR-V остава фаворит заради просторния си купе-салон и високата си надеждност.

Volkswagen Tiguan & Nissan Qashqai: Двата модела са най-честият избор за градски кросоувър поради балансираното си съотношение между цена, размери и поддръжка.

Hyundai Tucson / Kia Sportage: Корейските близнаци продължават бързото си изкачване в класациите, предлагайки модерен дизайн, богати нива на оборудване и сравнително достъпни резервни части.

Ключови тенденции

Над 65% от внасяните автомобили втора употреба в България са на възраст над 10 години. Все пак се забелязва постепенно увеличение на дела на коли на възраст между 5 и 8 години (особено върнати от оперативен лизинг в Западна Европа).

Макар че дизелът все още държи голям дял при по-старите автомобили (над 10 г.), купувачите на 4-8 годишни коли все по-често преминават към бензинови самозареждащи се хибриди (HEV).

Навлизането на първите масови електромобили втора ръка (като Tesla Model 3, Hyundai Kona Electric и Nissan Leaf) на достъпни цени генерира трицифрен ръст на запитванията спрямо минали години.