Идва тежък удар за новите коли

Купувачите на нови автомобили са изправени пред сериозно поскъпване, което може да достигне до 2000 евро на превозно средство. Причината е влизането в сила на новия европейски екологичен стандарт Евро 7, който налага значително по-строги изисквания към производителите. Новите правила ще оскъпят както бензиновите и дизеловите модели, така и хибридите и изцяло електрическите автомобили.

Новият регламент е изготвен още през 2020 година и официално влиза в сила на 29 ноември 2026 година. От тази дата всички новоодобрени за производство модели ще трябва да покриват критериите. Стандартът обаче няма да важи със задна дата – автомобилите, одобрени преди тази граница, няма да бъдат засегнати веднага и ще могат да се продават в търговската мрежа до ноември 2027 година.

Спрямо досегашните правила, които следяха предимно отработените газове при лабораторни тестове, Евро 7 разширява контрола върху източници на замърсяване, които досега бяха пренебрегвани. За първи път се въвеждат лимити за праховите частици, отделяни от спирачните системи:

Горивни и хибридни автомобили: до 7 милиграма на километър

Микробуси: до 11 милиграма на километър при определени условия

Изцяло електрически превозни средства: до 3 милиграма на километър

При електрическите коли границата е най-строга, тъй като те използват регенеративно спиране и износват дисковете и накладките значително по-малко. От 1 юли 2028 година влизат в сила и специални ограничения за замърсяването, причинено от износването на самите гуми.

Новите правила задължават производителите да внедрят по-сложна електроника, която постоянно да документира екологичните параметри в реално време – включително при градски трафик, студен старт или шофиране при екстремни температури и височини.

Строги промени се въвеждат и по отношение на електрическите компоненти. Производителите вече ще бъдат длъжни да гарантират, че батериите на превозните средства запазват поне 80% от първоначалния си капацитет след пет години експлоатация или 100 000 изминати километра. При достигане на осем години или 160 000 километра минималният праг на капацитета трябва да бъде поне 72%.

Всички тези нови филтри, датчици и технологични подобрения ще бъдат платени от крайния купувач, но по отношение на конкретната сума има сериозни разминавания.

Според изчисленията на Европейската комисия, включени в оценката на въздействието от ноември 2022 година, прякото увеличение на производствените разходи ще бъде сравнително скромно – между 180 и 450 евро на автомобил или микробус.

Анализ на консултантската компания Frontier Economics, поръчан от Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), показва съвсем различна картина. Според автомобилната индустрия реалното оскъпяване за моделите с двигатели с вътрешно горене ще достигне до 2000 евро на бройка. Разликата идва от факта, че Брюксел отчита само преките разходи за покриване на нормите, докато производителите включват в сметката и мащабните инвестиции за научноразвойна дейност, ново оборудване и конструктивни промени.

Поради това от асоциацията предупреждават, че крайната тежест върху портфейла на шофьорите ще бъде между четири и десет пъти по-голяма от официалните прогнози.