Автомобилен гигант съкращава хиляди! Но предлага невиждани обезщетения

Германският автомобилен гигант BMW планира да оптимизира разходите си, съкращавайки около 8000 работни места до края на 2027 г. За да избегне напрежение, компанията залага на доброволното напускане, предлагайки атрактивни финансови пакети. Според изданието Handelsblatt, в определени случаи компенсациите могат да достигнат над 650 000 евро.

Сумите не са фиксирани, а се определят индивидуално спрямо стажа, възрастта и настоящото възнаграждение на служителя. BMW предлага и специален „турбо бонус“ за онези, които изберат по-ранната дата за прекратяване на договора – 31 март 2027 г., вместо крайния срок на 31 октомври 2027 г.

Служителите имат гъвкавост и при получаването на сумите – еднократно, на вноски, чрез пенсионни вноски или застрахователни схеми. Освен това, напусналите над 55-годишна възраст запазват част от пенсионните си привилегии, включително отстъпки за покупка на автомобили от марката.

От компанията отказват коментар по конкретните финансови параметри, но подчертават, че мерките са необходими за запазване на конкурентоспособността и финансирането на нови модели.