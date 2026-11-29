Китайският автомобилен производител MG, собственост на концерна SAIC, спира производството на автомобили с конвенционални двигатели с вътрешно горене (ДВГ), съобщава AutoHome. От 1 януари в гамата на марката ще останат единствено модели с някаква форма на електрифицирано задвижване.

Промяната няма да се отрази съществено на общите производствени обеми, тъй като електрифицираните автомобили вече формират над 97% от продукцията на бранда. През октомври MG отчете трети пореден месец с над 30 000 продажби на превозни средства с нови енергийни източници (NEV) на китайския пазар.

Успоредно с това компанията стана първата китайска марка с над един милион доставени автомобила в Европа. Успехът се дължи до голяма степен на силните позиции на MG във Великобритания, където брандът има дълбоки исторически корени и се радва на най-висок потребителски интерес.

От компанията уверяват, че собствениците на настоящите модели с ДВГ няма да бъдат ощетени - сервизното обслужване, техническата поддръжка и производството на резервни части за тях ще продължат без прекъсване.

Последното попълнение в електрифицираната гама на MG е моделът "07", който дебютира в Китай в края на лятото в изцяло електрическа и хибридна версия. Веднага след старта на продажбите автомобилът предизвика сериозен интерес, генерирайки над 10 000 поръчки за по-малко от две минути.