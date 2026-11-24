Европейският автомобилен пазар отбелязва стабилен подем. През октомври в страните от ЕС, Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Норвегия и Швейцария) и Великобритания са регистрирани общо 1 128 252 нови коли - увеличение от 3,4% спрямо същия месец на 2025 г. От началото на годината до края на октомври общият брой на новите регистрации достига 11 682 000, което представлява ръст от 6% на годишна база. Основен двигател на положителната тенденция през октомври са водещите пазари в региона, начело с Франция (+7,0%), Великобритания (+5,4%) и Италия (+5,0%).

Електромобилите бетонират второто място

В периода януари - октомври 2026 г. изцяло електрическите автомобили затвърждават позицията си на второто най-предпочитано задвижване в Европа, оставяйки бензиновите модели зад себе си. С 2 901 643 новорегистрирани бройки (+43,5%) те вече заемат близо четвърт (24,8%) от целия пазар.

Лидерската позиция остава за стандартните хибриди, които бележат ръст от 8,9% до 4 165 606 продадени автомобила (35,6% пазарен дял). За сметка на това традиционните двигатели с вътрешно горене продължават да губят позиции.

Бензинови автомобили се нареждат трети с 2 402 042 регистрации (20,5% дял) след сериозен спад от 18,9%. Plug-in хибридите отчитат солиден скок от 20,9% с 1 255 901 единици и дял от 10,7%. Дизелови автомобили се свиват с 20,8% до едва 696 659 продажби, което им отрежда само 5,9% от пазара. Коли с други задвижвания формират останалите 2,2% (260 649 автомобила, спад от 10,5%).

Кои са лидерите при производителите?

На върха в Европа през първите десет месеца на 2026 г. няма промяна - Volkswagen Group запазва убедителната си преднина с 25,3% пазарен дял. Втората позиция е за Stellantis (14,4%), а челната тройка се допълва от Renault (9,2%).

Сред традиционните автомобилни гиганти положителни резултати отчитат BMW (+3,8%), Stellantis (+3,5%) и Mercedes (+3,5%). В същото време сериозно отстъпление бележат Ford (-15,2%) и Nissan (-9,8%), а по-лек спад се наблюдава при Renault (-3,7%) и Hyundai (-3,2%).

Голямата изненада на пазара обаче е мощната експанзия на китайските брандове. Водещи сред тях са Geely (+14,6%), BYD (впечатляващ скок от 132,7%) и SAIC (+21,7%), като тези производители вече изпреварват Ford по обем на продажбите. Още по-драстичен ръст записват по-новите играчи на европейската сцена: Leapmotor (+390,4%), Chery (+240,2%) и Xpeng (+171,8%). Силно представяне на Стария континент отбелязват също Tesla (+51,1%) и Mazda (+13,9%).