Обрат! Спряха производството на популярни автомобили

Германският автомобилен концерн BMW преустановява производството на моделите Mini в историческия си завод в Оксфорд за две седмици, считано от 9 ноември. Официалната причина е „недостиг на части“, който от компанията определят като временен проблем, по чието отстраняване работят в тясно сътрудничество с доставчиците си.

Паузата засяга бензиновите версии на Mini Cooper и кабриолета, докато електрическите модификации остават незасегнати, тъй като се произвеждат в Китай. Принудителното спиране ще се отрази верижно и на други две британски предприятия на BMW – завода за пресоване на стомана в Суиндън и фабриката за двигатели в Хамс Хол.

Удар по ключов доставчик в Украйна

Въпреки че от BMW не уточняват кои компоненти липсват, неофициални източници посочват, че става дума за кабелни снопове. Недостигът е пряк резултат от руска ракетна атака на 16 октомври, поразила завода на доставчика Kromberg & Schubert в украинското селище Рованци.

„Операциите на компанията са спрени. Абсолютният ни приоритет е безопасността, животът и здравето на всеки служител“, коментираха от засегнатото предприятие пред Kyiv Post, допълвайки, че в момента се прави оценка на щетите.

Украйна е един от водещите европейски центрове за производство на кабелни снопове – трудоемък процес, който трудно подлежи на автоматизация. Макар автопроизводителите да поддържат резервни доставчици, прехвърлянето на поточните линии изисква технологично време.

Предизвикателен момент за марката на Острова

Двуседмичната пауза засяга близо 3000 служители в Оксфорд и Суиндън в ключов пазарен момент. Mini Cooper се бори да задържи позицията си сред десетте най-продавани автомобила във Великобритания, като към края на октомври заема 8-о място с 26 156 реализирани бройки.

Въпреки ускорената електрификация на сектора, моделите с двигатели с вътрешно горене остават гръбнакът на марката на британския пазар, което прави бързото възстановяване на доставките критично важно за BMW.